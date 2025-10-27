Potvrdili da su par! Ovo su prve službene fotografije bivšeg premijera i pjevačice

Nakon šuškanja da su zajedno Katy Perry i Justin Trudeau prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na njezinu rođendanu u Parizu.

Justin Trudeau, bivši kanadski premijer, i pop-zvijezda Katy Perry više ne skrivaju bliskost. Naime, nedavno su viđeni zajedno u Parizu povodom njezina 41. rođendana.

Par je večer proveo u poznatoj pariškoj atrakciji Crazy Horse, gdje su ih dočekali paparazzi, no ovoga puta nisu pokazivali nelagodu zbog prisutnosti kamera.

Katy je zablistala u elegantnoj crvenoj haljini, dok je Trudeau nosio tamno odijelo s crnom majicom. Pjevačica je u ruci nosila crvene ruže, a osmijeh nije silazio s njezina lica.

"Pjevačica je uistinu zaljubljena. Vrlo je sretna. Pokušava sve držati u tajnosti. Ne želi javno govoriti o toj vezi", otkrio je izvor za Daily Mail.

Šuškanja o njihovoj romansi kružila su već neko vrijeme, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom. Iako su ih fotografi nekoliko puta uspjeli uhvatiti zajedno, dosad se nisu pojavili na nekom događaju kao par.

Oboje su, navodno, vrlo posvećeni svojoj djeci, što je dodatno utjecalo na dinamiku njihova odnosa u posljednje vrijeme.

