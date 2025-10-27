Potvrdili da su par! Ovo su prve službene fotografije bivšeg premijera i pjevačice

Nakon šuškanja da su zajedno Katy Perry i Justin Trudeau prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na njezinu rođendanu u Parizu.
Justin Trudeau, bivši kanadski premijer, i pop-zvijezda Katy Perry više ne skrivaju bliskost. Naime, nedavno su viđeni zajedno u Parizu povodom njezina 41. rođendana.
Par je večer proveo u poznatoj pariškoj atrakciji Crazy Horse, gdje su ih dočekali paparazzi, no ovoga puta nisu pokazivali nelagodu zbog prisutnosti kamera.
Katty Perry i Justin Trudeau - 3 Foto: Profimedia
Katy je zablistala u elegantnoj crvenoj haljini, dok je Trudeau nosio tamno odijelo s crnom majicom. Pjevačica je u ruci nosila crvene ruže, a osmijeh nije silazio s njezina lica.

Katty Perry i Justin Trudeau - 1 Foto: Profimedia
"Pjevačica je uistinu zaljubljena. Vrlo je sretna. Pokušava sve držati u tajnosti. Ne želi javno govoriti o toj vezi", otkrio je izvor za Daily Mail.
Katy Perry i Justin Trudeau Foto: Profimedia
Šuškanja o njihovoj romansi kružila su već neko vrijeme, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom. Iako su ih fotografi nekoliko puta uspjeli uhvatiti zajedno, dosad se nisu pojavili na nekom događaju kao par.
Katy Perry - 8 Foto: Profimedia

Oboje su, navodno, vrlo posvećeni svojoj djeci, što je dodatno utjecalo na dinamiku njihova odnosa u posljednje vrijeme.


