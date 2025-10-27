Slave 50 godina ljubavi unatoč tome što je on javno priznao da je gej: ''Koja je razlika?''

Diane von Fürstenberg obilježila je 50 godina ljubavi s Barryjem Dillerom, koji je u memoarima otkrio da je gej, no oni kažu da u njihovom odnosu to ništa ne mijenja.

Dizajnerica Diane von Fürstenberg obilježila je poseban trenutak u svojoj ljubavnoj priči s Barryjem Dillerom emotivnom objavom na Instagramu, prisjećajući se trenutka kada su se prvi put zaljubili, iako su službeno u braku tek od 2001. godine.

"Danas je 50. godišnjica VELIKOG PRASKA!!! Dana kada smo se Barry i ja zaljubili!. Otvorio je vrata svog srca i nikada ih nije zatvorio!", napisala je.

Modna ikona, koja danas ima 78 godina, u objavi je zahvalila Barryju na bezuvjetnoj ljubavi i opisala njihov odnos kao dugo, živopisno, sretno putovanje.

Diller, koji ima 83 godine, početkom godine je u svojim memoarima Who Knew otvoreno govorio o prirodi njihove veze, pritom otkrivši javnosti svoju seksualnu orijentaciju.

"Desetljećima sam čitao o Diane i meni: o tome kako smo najbolji prijatelji, a ne ljubavnici... Nismo samo prijatelji. Jednostavno rečeno, bila je to eksplozija strasti koja je trajala godinama."

Objasnio je i da njegova privlačnost prema muškarcima nikada nije bila u sukobu s osjećajima koje je imao prema Diane: "Na neki kozmički način bili smo suđeni jedno drugome."

Za Diane, njegova objava nije bila iznenađenje, niti je promijenila išta u njihovoj svakodnevici. U intervjuu za Variety izjavila je: "Koja je razlika? To ništa ne mijenja. Žao mi je – to je glupo pitanje."

Slično je reagirala i kada se prisjetila svog bivšeg supruga, princa Egona von Fürstenberga, koji je također kasnije javno otkrio svoju biseksualnost.

"Udala sam se za dva gej muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gej, tako da to ne čini nikakvu razliku."

