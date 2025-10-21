Poslije 24 godine braka priznao da je gej, ovako je njegova poznata supruga reagirala na tu informaciju

Diane von Fürstenberg komentirala je seksualnost svog supruga Barryja Dillera, koji je priznao da je gej nakon 24 godine braka.

Američki biznismen Barry Diller u svibnju ove godine otvoreno je progovorio o svojoj seksualnosti u eseju za New York Magazine pod naslovom ''Istina o nama, nakon svih ovih godina'' uoči objavljivanja svojih memoara ''Tko je znao''.

Njegova ispovijest šokirala je javnost jer je Barry već 24 godine u braku sa slavnom dizajnericom Diane von Fürstenberg.

''Iako je u mom životu bilo mnogo muškaraca, postojala je samo jedna žena, a ona nije ušla u moj život sve dok nisam imao 33 godine'', napisao je Diller.

Premda je rekao kako je poznata Belgijka bila jedina žena u njegovu životu, objasnio je kako je itekako svjestan da je njegova veza s dizajnericom izazvala zbunjenost i mnoga nagađanja. Naglasio je da je, iako je imao mnoge veze s muškarcima, Diane bila jedina žena koju je volio.

''Veza koja je započela ravnodušnošću, a zatim eksplodirala u romansu prirodnu za nas kao disanje, iznenadila je nas i sve ostale. To je zaista čudo mog života'', opisao je svoj 24-godišnji brak.

''I, da, sviđali su mi se i muškarci, ali to nije bio sukob s mojom ljubavlju prema Diane. Ne mogu to objasniti ni sebi ni svijetu'', naglasio je Diller.

O njegovoj seksualnosti sad se oglasila i Diane.

"Koja je razlika?" upitala je Diane, koja je s Barryjem u vezi od kasnih 1970-ih, u intervjuu za Variety objavljenom 16. listopada.

"Ne razumijem. Ali to ništa ne mijenja. Žao mi je - to je glupo pitanje."

Ta 78-godišnjakinja također se osvrnula na svoj trogodišnji brak s princem Egonom von Fürstenbergom, koji je progovorio o svojoj biseksualnosti nakon što se par rastao 1972. godine.

"Udala sam se za dva gej muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gej, tako da to ne čini nikakvu razliku."

Diane ne smatra da je njezina podrška Barryju nešto posebno.

"Ljudi to tako vide. Za mene to nije tako. Ne znam. Da, potaknula sam ga da napiše tu knjigu."

Međutim, Diane je inzistirala da Barryjevi memoari ne bi trebali biti definirani njegovim priznanjem.

"Za mene knjiga nije o tome. Radi se o njegovu životu. I, naravno, sa mnom se odmah otvorio. Pedeset godina sam bila jedina osoba kojoj se otvarao. Onda je napisao knjigu."

Prisjetila se i kako isprva nije mislila da će njihova veza postati romantična.

"Ispostavilo se da je on moja srodna duša. Isprva nisam tako mislila", priznala je. "Bila sam zainteresirana biti dobra prijateljica; nikad nisam mislila da će biti išta drugo. Onda se pretvorilo u strast. Bio je vrlo uporan."

Barry Diller, medijski mogul i osnivač Fox Broadcasting Companyja, i Diane von Fürstenberg, belgijsko-američka modna dizajnerica poznata po svojoj haljni na preklop, prvi su se put sreli 1974. godine na zabavi u New Yorku. U to vrijeme Diane je bila udana za princa Egona von Fürstenberga, a Diller je već bio utjecajna figura u medijskoj industriji. Njihov prvi susret bio je neupadljiv – Diller je poslije priznao da ga je Diane "gledala kao kroz celofan''.

Unatoč početnom dojmu, njihova veza započela je godinu dana kasnije. Diller, koji je do tada bio isključivo zainteresiran za muškarce, opisao je svoju vezu s Diane kao "spontanu i duboko prirodnu", nazivajući je "čudom svog života". Njihova veza bila je ispunjena usponima i padovima, uključujući prekid 1981. godine nakon Dianeine kratke afere s glumcem Richardom Gereom. Deset godina kasnije par se ponovno spojio i napokon vjenčao 2001. godine.

Iako nemaju zajedničku djecu, Diller je blisko povezan s Dianeinom djecom iz prvog braka, Alexandrom i Tatianom.

