Poslije 24 godine braka suprug svjetski slavne žene javno obznanio da je gej!

Barry Diller, suprug Diane von Furstenberg, priznao je da je gej nakon 24 godine braka u svojim memoarima.

Američki biznismen Barry Diller otvoreno je progovorio o svojoj seksualnosti u eseju za New York Magazine pod naslovom ''Istina o nama, nakon svih ovih godina'' uoči objavljivanja svojih memoara ''Tko je znao''.

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 11 Foto: Profimedia

Njegova ispovijest šokirala je javnost jer je Barry već 24 godine u braku sa slavnom dizajnericom Diane von Furstenberg.

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 10 Foto: Profimedia

''Iako je u mom životu bilo mnogo muškaraca, postojala je samo jedna žena, a ona nije ušla u moj život sve dok nisam imao 33 godine'', napisao je Diller.

Premda je rekao kako je poznata Belgijanka bila jedina žena u njegovom životu, objasnio je kako je itekako svjestan da je njegova veza s dizajnericom izazvala zbunjenost i mnoga nagađanja. Naglasio je da je, iako je imao mnoge veze s muškarcima, Diane bila jedina žena koju je volio.

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 6 Foto: Profimedia

''Veza koja je započela ravnodušnošću, a zatim eksplodirala u romansu prirodnu za nas kao disanje, iznenadila je nas i sve ostale. To je zaista čudo mog života'', opisao je svoj 24-godišnji brak.

''I, da, sviđali su mi se i muškarci, ali to nije bio sukob s mojom ljubavlju prema Diane. Ne mogu to objasniti ni sebi ni svijetu'', naglasio je Diller.

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 4 Foto: Profimedia

U izjavi za Page Six Dianeina predstavnica kratko je komentirala tekst.

"Tajna ljubavi i života je – nikad ne lagati", citirajući spisateljicu Diane Chamberlain.

U jednom od rijetkih intervjua 2010. Diane je izjavila da je Barry voli bezuvjetno.

"Ostavila sam ga i bila s drugim muškarcima, ali na kraju bi svi oni bili ljubomorni na Barryja, a ne on na njih. Na kraju je on dobio mene i sretna sam zbog toga. On je oslonac naše obitelji." Tada je otkrila i da ne dijele isti krevet, ali joj to, kako je rekla, odgovara: "To je moja odluka. Na kraju ćemo opet imati zajednički dom u gradu."

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 9 Foto: Profimedia

Barry Diller, medijski mogul i osnivač Fox Broadcasting Company, i Diane von Fürstenberg, belgijsko-američka modna dizajnerica poznata po svojoj "wrap dress", prvi su se put sreli 1974. godine na zabavi u New Yorku. U to vrijeme, Diane je bila udana za princa Egona von Fürstenberga, a Diller je već bio utjecajna figura u medijskoj industriji. Njihov prvi susret bio je neupadljiv – Diller je kasnije priznao da ga je Diane "gledala kao kroz celofan''.

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 7 Foto: Profimedia

Unatoč početnom dojmu, njihova veza započela je godinu dana kasnije. Diller, koji je do tada bio isključivo zainteresiran za muškarce, opisao je svoju vezu s Diane kao "spontanu i duboko prirodnu", nazvavši je "čudom svog života" . Njihova veza bila je ispunjena usponima i padovima, uključujući prekid 1981. godine nakon Dianeine kratke afere s glumcem Richardom Gereom. Deset godina kasnije, par se ponovno spojio i konačno vjenčao 2001. godine.

Iako nemaju zajedničku djecu, Diller je blisko povezan s Dianeinom djecom iz prvog braka, Alexandrom i Tatianom.

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 5 Foto: Profimedia

Barry Diller i Diane von Furstenberg - 2 Foto: Profimedia

Par je također poznat po svojoj filantropskoj aktivnosti, uključujući osnivanje Diller-von Fürstenberg Family Foundation i sudjelovanje u inicijativi Giving Pledge, obećavši donirati većinu svog bogatstva u dobrotvorne svrhe.

