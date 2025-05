Liberalni ili konzervativni? Ovakvog su papu priželjkivali slavni Hrvati!

U srijedu, 7. svibnja, održana je modna revija brenda Duchess koju nisu propustili brojni poznati Hrvati. Uz fashion i aktualne showbizz teme, šuškalo se i o tome tko bi mogao postati novi poglavar Katoličke crkve. Tko priželjkuje crnog Papu, tko modernog, a tko konzervativnog, istražio je naš Davor Garić.

Slavne su Hrvatice s nestrpljenjem dočekale proljetno ljetnu Duchess kolekciju u kojoj je glavnu riječ vode ženstvenost i udobnost.

''Tako da smo se opet poigrali bojama, uzorcima, materijalima, naravno da je uvijek figura malo istaknutija, da je dosta ženstveno'', rekao je Antun Tun Brišar, modni dizajner.

Snježana Schillinger, PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda, je supruga Franza, poznatog austrijskog jahtaša, iznenadila majicama s printovima duhovitih konotacijama na račun jahti, a on je vjernost i romantiku pokazao velikim buketom.

''Tko je onda u vašem braku kapetan, a tko mali od palube?''

''Opa, to je nezgodno pitanje! Ja sam jako dobar skiper, opet to moram reći, svi moji skiperi i frendovi znaju da sam ja jako dobar skiper, ali ja uvijek pustim Franzu da on vozi jer on je isto dobar skiper. Ja inače u životu pustim da bude kapetan jer mi je to prirodna jedna uloga.''

Alka Vuica za IN magazin otkrila je i tajnu svog mladenačkog izgleda, a raspričala se i o svom rođendanu.

''To ti je sve tehnologija! Hahaha...Uskoro velika fešta! Dolaze Severina, Grdović, cijela crem de la cream hrvatske estrade za koje si pisala! I Josipa, Boris Novković, Belan, Tajči... bit će puno hitova, bit će to moj 64. rođendan. Baš se radujem, uvijek sam htjela proslaviti svoj rođendan na Šalati i imati koncert na Šalati.

Ni ovaj fashion event nije prošao bez najaktualnije teme, a to je konklava i izbor novog Pape. Kakvog poglavara katoličke crkve očekuju poznati Hrvati?

''Ja volim kad je papa malo modernije nastrojen, tako da je ovaj prošli papa po meni bio skroz OK, nadam se da će svaki budući pa i ovaj koji sad dolazi, će u najmanju ruku biti kao on'', kaže Maja Cvjetković.

''Meni je papa Franjo bio najbolji papa u povijesti čovječanstva zato što je on bio na tragu Isusa Krista i apsolutno je živio i propovijedao njegov nauk, ja obožavam Isusa Krista'', dodala je Alka Vuica.

''Ja imam jedno dva tri favorita koji su mi po slikama mili i dragi i fini i nekako bi išli linijom koju je Franjo vodio'', objasnila je Tihana Harapin Zalepugin.

''Ja bih voljela crnog papu, iz Afrike. Voljela bih da je crn, da nastavi s reformama, ali da ipak održi neke vrijednosti katoličke crkve. Mi živimo u svijetu u kojem je uvijek potrebno da bude kontrast između konzervativnih i liberalnih, a crkva ipak mora naginjati na ovu konzervativnu stranu'', priznala je Borna Kotromanić.

''Očekujem papu koji bi nekako pratio tradiciju, ali s nekim prizvukom nekog modernog duha di bi nekako pročistio neke stvari koje su možda stvarno zastarjele'', dodaje Snježana Schillinger.

''Iako je moj all time favorite Ivan Pavao drugi koji je bio Poljak i uopće ne očekujem da će netko zamijeniti njegovo mjesto, ni u mom srcu ni, rekla bih, u srcu većine katolika'', dodala je Borna.

''Mislim da je jako bitno da se nađe pravi papa jer ovaj svijet ''Ode mast u propast!'' Pod hitno treba nešto učiniti! Treba nam novi papa i ovi mladi trebaju što više dizat revolucije i mijenjati svijet. Prva promjena je da dođete na Šalatu na koncert 08.06.'', rekla je Alka Vuica.

