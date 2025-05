Lav XIV. je prvi papa koji aktivno koristi Twitter, evo što ondje objavljuje!

Izabran je novi papa. Posljednji u nizu, 267. poglavar Rimokatoličke Crkve izašao je na balkon bazilike svetog Petra s kojeg se predstavio svijetu.

No prije nego što je postao papa i duhovni vođa milijardi katolika, Robert Francis Prevost bio je aktivan na društvenim mrežama, stekavši tako titulu prvog pape tviteraša. Njegov profil na platformi X (bivšem Twitteru) danas predstavlja neobičan arhiv misli prije papinske službe.

Papa Lav XIV. Foto: Afp

Na profilnoj fotografiji pojavljuje se zajedno s pokojnim papom Franjom, a trenutno prati 87 profila, uglavnom crkvenih i sličnih tema, dok broj njegovih pratitelja stalno raste, premašivši 130 tisuća. Posljednji put se oglasio u travnju, kada je podijelio objavu s kritikom Trumpove imigracijske politike, dok je u veljači komentirao JD Vancea.

Pope Francis’ letter, JD Vance’s ‘ordo amoris’ and what the Gospel asks of all of us on immigration https://t.co/Ikk8gqOMzn

Kao kardinal, često je dijelio i komentirao objave koje promiču empatiju prema migrantima, otvoreno kritizirajući američku administraciju.

Thank you! We need to hear more from leaders in the Church, to reject racism and seek justice. https://t.co/WnHUHM17XC