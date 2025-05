Zaljubljena Jelena Rozga otkrila nam je kako izgledaju okupljanja kod obitelji Huljić!

Ni jak pljusak nije omeo Splićane da, uz koncert Jelene Rozge na Rivi, proslave dan Grada i svojeg zaštitnika svetog Dujma. Dašak nezaboravne atmosfere s najveće splitske fešte donosi naš Gordan Vasilj. Jelena se, među ostalim, raspričala i o ljubavi s Ivanom Huljićem.

Split će dugo pamtiti sinoćnju proslavu svojeg zaštitnika svetog Dujma s Jelenom Rozgom u glavnoj ulozi. Izlaskom na pozornicu, jedna od naših najvećih zvijezda bacila je u delirij prepunu Rivu, ali nakon samo dvije otpjevane pjesme nad grad podno Marjana pao je jak pljusak koji nije omeo Splićane da sa svojom miljenicom puna dva sata pjevaju kao jedno.

''Rekla sam ti dok se još nisu upalile kamere, ne znam je li pametnije sa mnom raditi intervju prije koncerta ili poslije, kad sam potpuno mokra. Ja mislim da je ipak bolje kad sam potpuno mokra i poslije koncerta, jer sam sad jako, jako uzbuđena i imam veliku tremu, jer ipak pivam u svom gradu.''

Jelena je prvi put u 29 godina dugoj karijeri dobila čast pjevati za svetog Duju koji za nju ima posebno značenje jer je upravo upravo na taj dan rođen i njezin otac Ante, koji ju je ponosno bodrio iz publike.

''Pa lagano smo ručali, onako kao uvijek. Mislim, ne radimo mi nešto sad ono, mama je napravila lipi ručak, ja sam nažalost morala brzo napustiti stol, već u 16 sati sam bila na probi. Ali, evo večeras će tata doći, nažalost mama neće jer je bolesna, ima bronhitis, tako da jako kašlje, bolje je puno. Rekla sam joj, bolje ostani kući, ne daj Bože, neka si na sigurnom.''

Za poseban dan Rozga je izabrala bijelo odijelo u kojem je zabljesnula u maniri svjetskih zvijezda.

''Velika je bina, da se mogu kretati. Uvijek su mi nespretne te minice, onda povlačiš pa se digne pa vamo pa tamo. Onda sam se odlučila za jednostavno bijelo odijelo i dobro se osjećam, a to je najvažnije na bini. Da ne razmišljam kako mi stoji ovo, ono, jel mi se raspala kosa, ja ne volim to. Ja sam svjesna da ja ne mogu na kraju koncerta izgledati kao na početku, kosa se raspadne, to dlake lete na sve strane, nema više šminke.''

Zaljubljena pjevačica ne krije koliko joj znači potpora dečka Ivana Huljića. S obzirom na to da se oboje bave glazbom, on ima razumijevanja za njezina česta izbivanja iz zajedničkog gnijezda.

''Tako da mislim da je njemu to sasvim normalno. Danas me pitao 'do kad si ti doma?' A ja govorim idem sad, bit ću dan i pol, pa onda ponovo idem. 'Pa koliko te nema?' Pa 5-6 dana. A što će, mora.''

Uz ljubav i toleranciju sve je lakše izgurati pa i estradni ritam života.

''Pa ja nikad nisam voljela pričati o svom privatnom životu, ne volim ni sad. Mislim, ja sam kao i svaka druga žena, on je kao svaki drugi čovjek. Normalno živimo, sve radimo isto. Lipo nam je, ljubav je nešto najlipše na svitu.''

''Maloprije si spomenula odmor, jesi li u tom tvom gustom rasporedu koji si nakrcala bar ostavila koji dan godišnjeg?''

''Paaaaaaaaa ne znam (smijeh).''

A kako to izgleda kad se okupe obitelji Huljić i Grašo?

''Najmanje se priča o glazbi zato što uglavnom Petar i ja dođemo s puta i onda volimo pričati neke onako lagane teme. Tonči je zapravo taj koji uvijek započne temu pjesma-posao, onda mi njemu 'daj, Tonči samo nas pusti 10 minuta da do kraja završimo ručak pa ćemo malo poslije o tome svemu. Treba nam malo odmora.''

A nakon prošlogodišnjeg velikog hita ''Lavica'' Jelena trenutačno s bračnim parom Huljić radi na novoj pjesmi, koju će predstaviti na Melodijama Jadrana.

''Još nije gotova, još nisam ušla u studio. Ja mislim da ćemo zadnjih pet dana završavati pjesmu kao i uvijek, ali bitno da bude dobra. Nedavno sam bila kod njih doma i ja sam mislila da je Vjekoslava otišla nešto kratko obaviti i ona se vraća s papirom i pročita mi početak, dvije-tri crtice, svi su se rasplakali za stolom, momentalno. To je toliko lipo, ona je nevjerojatna.''

Naša najzaposlenija pjevačica će, kaže, i ovaj rođendan provesti radno.

''To mi je super, ja volim pivat kad imam rođendan jer mi je tako lipo s mojom publikom. Svi mi pjevaju 'sretan ti rođendan Jelena' i svi smo veseli i tako bude lipo. Lani sam isto radila za rođendan, bila sam u Crnoj Gori, ove godine sam na Braču.''

Za Jelenu zaista vrijedi ona ''izaberite posao koji volite i u životu nećete morati raditi ni dana''.

