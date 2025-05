Zvijezda naše serije prekinula dugogodišnju vezu, sada prodaju zajednički stan!

Glumica Katarina Baban okončala je višegodišnju vezu s Igorom Subotićem te zbog prekida prodaju zajednički stan u Zagrebu.

Glumica i zvijezda naše serije "U dobru i zlu" Katarina Baban odlučila je okončati višegodišnju vezu s Igorom Subotićem, inače kineziologom.

U razgovoru za Story otkrila je da zbog prekida prodaju četverosoban stan u Zagrebu.

"Moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, to je razlog zbog kojeg ga prodajemo. Nažalost to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu", rekla je.

Katarina Baban i Igor Subotić Foto: Sandra Simunovic/Cropix

Katarina i Igor se poznaju još od osnovnoškolskih dana, a prijateljstvo su nastavili i u srednjoj školi, gdje joj je Igor bio pratnja na maturalnoj večeri. Nekoliko godina kasnije, započeli su ljubavnu vezu.

"Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajming, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo", rekla je Osječanka jednom prilikom za domaće medije.

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram

Katarina je inače nepopravljiva romantičarka, a svojevremeno je za In Magazin progovorila o udaji. Priznala je da o vjenčanju ne sanja. Štoviše, pitanja o tome smatra zastarjelima.

''Žene se stalno pita pitanje kad će se udati, zašto jesu, zašto nisu, zašto su se razvele, zašto se nisu ponovo udale, uvijek je nešto zašto zašto, a onda tek kad se pokrenu pitanja djece. Jako me ljute ta pitanja zato što kao prvo mislim da danas napokon živimo na nekom drugom vremenu gde ne mora sve biti tradicionaln, tradicionalan izbor može biti lijep ako neko stvarno radi zato što vjeruje u te stvari, a ne zato što se to mora i zato što to društvo nametnulo. Isto govorim po pitanju i braka i djece'', zaključila je Katarina.

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram

Katarina Baban - 5 Foto: Katarina Baban/Instagram

Katarina Baban - 6 Foto: Katarina Baban/Instagram

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Cifra koju su Ronaldo i Georgina ponudili osobnoj kuharici za tjedan dana na jahti će vas šokirati!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Nikolina Pišek obratila se kćeri povodom obljetnice smrti supruga: "Znam da ne pitaš, ali znaš..."

Pogledaji ovo inMagazin Vodimo vas u Čavoglave! Thompsonova obitelj i prijatelji prisjetili se njegova djetinjstva i mladosti

Pogledaji ovo Celebrity Slavni pjevač otkrio da mu je dijagnositiciran rak: "Proširio se, nije dobro..."

Pogledaji ovo Celebrity Zavirite u luksuznu kuhinju naše najljepše košarkašice, cijeli dom odiše istim stilom

Pogledaji ovo Celebrity Vrijeđali su je zbog izgleda, a ona im odbrusila bolnim priznanjem: ''Možda sad razmisliš dvaput''