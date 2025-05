Ovo sigurno niste znali o velikoj srpskoj zvijezdi koja stiže u Arenu Zagreb: ''I taj ću dio privesti kraju!''

Tea Tairović priprema pravi spektakl u zagrebačkoj Areni, a osim o koncertu, s nama se raspričala i o detaljima iz privatnog života.

Srpska zvijezda Tea Tairović stiže u zagrebačku Arenu 10. svibnja, nedavno se i udala, a nama je to bio pravi povod da popričamo s njom. Pričala nam je o koncertu, vjenčanju, djetinjstvu te nam otkrila još poneki sočni detalj.

Tea Tairović Foto: Bozidar Banov

Koncert u zagrebačkoj Areni bit će Tein najveći samostalni koncert u Hrvatskoj dosad, a on će, kaže nam pjevačica, biti poseban po svemu. Uzbuđenje postoji, ali trema - ne.

''Koncert u zagrebačkoj Areni bit će po svemu poseban, i jako se veselim tom 10. svibnju kada ću se susresti sa svojom publikom u Hrvatskoj. Poseban je jer ću po prvi put izvesti pjesme s novog albuma Aska, koji je svjetlo dana ugledao 5. svibnja. Uzbuđenje, ono pozitivno, uvijek postoji! Trema ne, ali osjećaj odgovornosti – itekako! Kao i za svaki nastup, pripremam se temeljito, predano, s puno strasti, energije i ljubavi, tako je bilo i ovaj put. Spremna sam za spektakl'', rekla nam je na početku intervjua.

Tea Tairović Foto: Bozidar Banov

Pripreme za spektakl u Zagrebu bile su svakodnevne, a otkrila nam je i kako izgleda jedan njezin radni dan.

''Kako izgleda moj dan? To je teško prepričati! (smijeh) Vrlo sam aktivna, posebno kad je posao u pitanju. Netko bi rekao da sam strogi profesionalac i perfekcionist. Imamo scenske i plesne probe, a u sve su uključeni i članovi mog tima. Svatko je zadužen za svoj dio posla, i kada se sve posloži, rezultat je upravo onakav kakav sam zamislila. Travanj i svibanj bili su prilično dinamični, od koncerta u Dubaiju, redovitih nastupa, snimanja pjesama i spotova, do izlaska Aske i sada Arene Zagreb!'', ipak je uspjela prepričati uvijek dobro raspoložena Tea.

Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

Od zagrebačke publike očekuje pozitivnu energiju. Natuknula nam je i da svojim fanovima u glavnom gradu Hrvatske priprema puno iznenađenja.

''Gdje god pjevam, moja publika je ista, ona koja živi i voli glazbu, ples, ljubav i život. Baš kao i moje pjesme! Zato i u Zagrebu očekujem sjajnu, pozitivnu energiju, da svi pjevamo i plešemo iz srca i duše. Bit će puno iznenađenja, ali neka zasad ostanu tajna'', rekla nam je.

Tea Tairović Foto: Dusan Petrovic

Kada je Tea najavila koncert, spomenula je i da bi kao gošću voljela vidjeti jednu hrvatsku pjevačicu, a poziv joj je kaže i uručila te se naša pjevačica, čije je ima još uvijek misterij, odazvala.

''A kako drugačije nego da mi gošća u Zagrebu bude jedna od najvećih i najdinamičnijih hrvatskih zvijezda! Poziv je stigao i, rekla bih, s velikim ga je zadovoljstvom prihvatila! Publika će 10. svibnja biti ugodno iznenađena, a meni će srce biti puno'', objasnila je Tea.

Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

A sada se vratimo na početak. S glazbenicom smo porazgovarali i o počecima njezine ljubavi prema glazbi i plesu.

''Rano sam počela baviti se glazbom, i to mi je bio jedini cilj, da mi to bude životni poziv. Tako je i bilo. Petnaest godina sam se bavila plesom, koji je bio uvod u pjevačku karijeru, jer glazbu doživljavam kao cjelovitu umjetnost. Stvaram pjesme, a onda ih svojim glasom i pokretom predstavljam publici. Vjerujem da se ta ljubav i vidi'', otkrila nam je.

Tea Tairović Foto: Bozidar Banov

Za sebe bi Tea, kaže, rekla da je bila posebna djevojčica, uvijek zanesena glazbom, ljepotom, igrom, prirodom.



''Dio djetinjstva provela sam s bakom u Beranama, i od nje sam naslijedila disciplinu i čvrst karakter koji primjenjujem u svim sferama života. Roditelji su me naučili da uz ljubav prema umjetnosti obrazovanje ne smije patiti. Nakon srednje škole upisala sam fakultet i nadam se da ću uskoro privesti kraju i taj dio priče'', dodala je.

Tea Tairović Foto: Dusan Petrovic

Njezini roditelji rade u području umjetnosti, a uvijek su joj, priznaje nam, bili podrška.

''Moj otac Zoran je akademski slikar, doktor znanosti, bavio se i režijom i glazbom. Majka Božica je televizijska novinarka, jednako uspješna u svojoj profesiji. Zahvalna sam im na podršci svih ovih godina pa i sada, kada je Ivan uz mene. Svakom umjetniku, svakoj ženi, svakom djetetu to jako puno znači'', ispričala nam je.

Već je spomenula priču o fakultetu, pa smo se malo vratili i na taj dio njezina života. Inače, Tea studira psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

''Istina je. Još sam na studiju, i unatoč nedostatku vremena i brojnim obvezama, naći ću način da ga završim. Tako sam odgojena, obrazovanje je važno'', rekla nam je.

Tea Tairović Foto: Dusan Petrovic

A što bi mala Tea danas rekla kada bi vidjela karijeru odrasle Tee?

''Sigurna sam da bi bila ponosna! Još kao djevojčica imala sam osjećaj za red, rad i disciplinu. Možete imati neizmjeran talent, ali bez toga nema uspjeha. Mnogo toga sam žrtvovala da bih došla do ove razine, ali znam da to nije kraj, mojoj publici tek slijedi mnogo toga'', otkrila nam je.

Skoro svaku svoju pjesmu Tea piše sama, a i sklada ih.

''Kad nešto voliš i radiš srcem, ništa ti nije teško. Glazba je moj život, i kad sam u autu, avionu, kad se odmaram... stalno slušam, zapisujem, pjevušim... Tako nastaju moje pjesme. Nekad zna biti iscrpljujuće, ali kad napokon vidim dovršeno djelo i znam da će tisuće ljudi u njemu uživati, sav umor nestane'', priznala nam je.

Osim svojim glasom ova srpska zvijezda brojne oduševljava i svojim stasom. Brojnim ženama je uzor, a pjevačica nam je rekla što stoji iza zavidne linije.

''Cijeli život treniram, a tijelo to pamti i ako se nekad malo opustim, brzo se vratim u formu. U mojoj obitelji su svi zgodni pa je valjda nasljedno da i ja lijepo izgledam. Visina mi također ide u prilog, mogu više pojesti, a da se ne primijeti. Pijem cijeđene sokove, jedem kuhanu hranu, puno voća i povrća. Nemam potrebu za nezdravim grickalicama – kad mi dođe, uzmem malo badema ili proteinsku čokoladicu i to je to'', govori nam.

Tea Tairović Foto: F. S./ATAImages/PIXSELL

A tko je Tea kada se ugase kamere i što radi kada ništa ne radi?

''Opuštena, u trenirci, bez šminke, podignute kose. S druge strane, po karakteru i stavu ne razlikujem se od Tee koja je na pozornici ili pred kamerama. Bilo bi licemjerno da jest. Vjerujem da to publika osjeća i cijeni. Kad ne radim, uživam sa suprugom, obitelji i bliskim prijateljima'', dodala nam je.

Tea Tairović - 4 Foto: Instagram

Tairović je nedavno izgovorila i sudbonosno da svom dugogodišnjem partneru Ivanu. Mediji su tada pisali da joj je želja bilo intimno vjenčanje u Novom Sad.

''Istina je, Ivan i ja smo željeli intimno, neestradno vjenčanje, i to smo i ostvarili. Okupili smo u mom rodnom Novom Sadu obitelj, kumove, suradnike i najbliže prijatelje. Mediji su, unatoč velikom interesu, pokazali razumijevanje, i proveli smo savršen dan i noć koje ćemo pamtiti zauvijek. To nam je i bio cilj'', rekla nam je pjevačica.

Tea Tairović Foto: F. S./ATAImages/PIXSELL

Tea Tairović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Za kraj nam je otkrila i koji trenutka njezinog posebnog dana joj je bio najupečatljiviji.

''Doslovno svaki! Od samih priprema, do trenutka kada me otac izveo do kupole u dvorištu gdje me čekao Ivan, prvog plesa, poljupca, veselih i sretnih gostiju... Srce nam je bilo puno, a to se ne može platiti ničime'', rekla je za kraj.