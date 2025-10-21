Senzacionalnu figuru glumice u tanga-badiću zasjenilo je samo jedno važno pitanje!

Elsa Pataky uživala je sama na plaži u Byron Bayu, dok je njezin suprug istovremeno pratio MotoGP na Philip Islandu.

Elsa Pataky u nedjelju je viđena kako uživa u solotrenutku na zlatnom pijesku Byron Baya, dok je njezin suprug Chris Hemsworth prisustvovao MotoGP Grand Prixu na Phillip Islandu.

Španjolska glumica, koja ima 49 godina, zablistala je u visoko rezanom crvenom kupaćem kostimu koji je naglasio njezinu vitku figuru, a kombinirala ga je s maslinastim topom. Elsa je pazila i na zaštitu od sunca, pa je svoj izgled upotpunila tamnosmeđim šeširom koji joj je štitio lice.

Elsa Pataky - 3 Foto: Profimedia

Na jednoj fotografiji zvijezda franšize "Brzi i žestoki" pozira razigrano s rukom podignutom prema nebu, dok je na drugoj viđena kako samouvjereno korača po pijesku.

Elsa Pataky - 1 Foto: Profimedia

Njezin izlet na plažu poklopio se s Chrisovim soloodlaskom na MotoGP, stoga su se svi pitali zašto on nije s njom na odmoru.

No veći dio ljeta Chris i Elsa proveli su odvojeno.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth Foto: Profimedia

Elsa Pataky i Chris Hemsworth Foto: Profimedia

Elsa je tjednima boravila u rodnoj Španjolskoj, gdje je snimala novu TV seriju "Matices", dok je Chris putovao, uključujući i pojavljivanje na završnici Wimbledona bez Else.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth (Foto: AFP) Foto: Afp

Chris i Elsa vjenčali su se tijekom božićnih blagdana 2010. godine. Zajedno imaju kćer Indiju Rose i blizance Sashu i Tristana.

Ranije se šuškalo da Chris i Elsa imaju problema u braku, a više o tome pročitajte OVDJE.

