Tko je muškarac kojem se na tijelu ocrtavao svaki mišić dok je lagano koračao plažom?

Tim Robards uživao je u danu na plaži sa svojom kćeri, pokazavši zavidnu formu i očinsku nježnost koja je oduševila obožavatelje.
Australski glumac, model i televizijska zvijezda Tim Robards (42) ovih je dana snimljen na odmoru, gdje je uživao u obiteljskom danu na plaži, i pritom još jednom dokazao da mu godine ne mogu ništa.3 vijesti o kojima se priča jako se promijenio Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali zbunjujuća haljina! Je li gola ili samo djeluje tako? Ovo izdanje potaknulo je gomilu reakcija ''nikad nisam nikog ugrozio'' Jedan od naših najuspješnijih influencera oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na društvenim mrežama
Galerija 5 5 5 5 5
U kupaćim gaćicama na bijele i plave pruge, Robards je otkrio svoju besprijekornu figuru, a pažnju fotografa privukla je i njegova posvećenost ulozi oca. Naime, zgodni Australac pokazao je svoju nježniju stranu dok je u plićaku pomagao kćeri u prvim surferskim pokušajima.
Tim Robards - 7 Foto: Profimedia
Tim Robards - 8 Foto: Profimedia
Tim Robards - 5 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo inMagazin Jedanaest mu je godina tek, a već je prvak države: Upoznajte dječaka kojem je brzina u krvi!
Tim je javnosti postao poznat kao prvi neženja u australskoj verziji showa "The Bachelor", a nakon toga je uspješno zakoračio u svijet glume.
Tim Robards - 6 Foto: Profimedia
Najpoznatiji je po ulozi Piercea Greysona u sapunici "Neighbours", gdje je privukao brojne obožavateljice. No, osim što se dobro snalazi pred kamerama, Robards je i diplomirani kiropraktičar, što dodatno obogaćuje njegov fascinantan životopis.
Tim Robards - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo inMagazin Stjuardesa, boksačica, trenerica i majka: Upoznajte Dijanu čija je priča inspiracija mnogima!
Privatno, Tim je u sretnom braku s Annom Heinrich, odvjetnicom koju je upoznao upravo u "The Bacheloru", a par ima kćer Elle, s kojom rado provodi svaki slobodni trenutak. Njihove zajedničke fotografije često izazivaju simpatije na društvenim mrežama, a obožavatelji ne skrivaju oduševljenje njihovim skladnim obiteljskim životom.
Tim Robards Foto: Profimedia
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Brena proslavila 65. rođendan! Bez trunke šminke podijelila je prizore iz svoje vile
Pogledaji ovo Zanimljivosti Smrt ovog sportaša i dalje je jedan od najvećih misterija, imao je samo 37 godina