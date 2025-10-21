Tko je muškarac kojem se na tijelu ocrtavao svaki mišić dok je lagano koračao plažom?

Tim Robards uživao je u danu na plaži sa svojom kćeri, pokazavši zavidnu formu i očinsku nježnost koja je oduševila obožavatelje.

Australski glumac, model i televizijska zvijezda Tim Robards (42) ovih je dana snimljen na odmoru, gdje je uživao u obiteljskom danu na plaži, i pritom još jednom dokazao da mu godine ne mogu ništa.

Galerija 5 5 5 5 5

U kupaćim gaćicama na bijele i plave pruge, Robards je otkrio svoju besprijekornu figuru, a pažnju fotografa privukla je i njegova posvećenost ulozi oca. Naime, zgodni Australac pokazao je svoju nježniju stranu dok je u plićaku pomagao kćeri u prvim surferskim pokušajima.

Tim Robards - 7 Foto: Profimedia

Tim Robards - 8 Foto: Profimedia

Tim Robards - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo inMagazin Jedanaest mu je godina tek, a već je prvak države: Upoznajte dječaka kojem je brzina u krvi!

Tim je javnosti postao poznat kao prvi neženja u australskoj verziji showa "The Bachelor", a nakon toga je uspješno zakoračio u svijet glume.

Tim Robards - 6 Foto: Profimedia

Najpoznatiji je po ulozi Piercea Greysona u sapunici "Neighbours", gdje je privukao brojne obožavateljice. No, osim što se dobro snalazi pred kamerama, Robards je i diplomirani kiropraktičar, što dodatno obogaćuje njegov fascinantan životopis.

Tim Robards - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo inMagazin Stjuardesa, boksačica, trenerica i majka: Upoznajte Dijanu čija je priča inspiracija mnogima!

Privatno, Tim je u sretnom braku s Annom Heinrich, odvjetnicom koju je upoznao upravo u "The Bacheloru", a par ima kćer Elle, s kojom rado provodi svaki slobodni trenutak. Njihove zajedničke fotografije često izazivaju simpatije na društvenim mrežama, a obožavatelji ne skrivaju oduševljenje njihovim skladnim obiteljskim životom.

Tim Robards Foto: Profimedia

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Brena proslavila 65. rođendan! Bez trunke šminke podijelila je prizore iz svoje vile

Pogledaji ovo Zanimljivosti Smrt ovog sportaša i dalje je jedan od najvećih misterija, imao je samo 37 godina