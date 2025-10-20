Stjuardesa, boksačica, trenerica i majka: Upoznajte Dijanu čija je priča inspiracija mnogima!

Naša sljedeća sugovornica je dokaz da su snaga i ženstvenost savršen spoj. Ona je stjuardesa, majka i - boksačica! Kako Dijana balansira obitelj, posao i treninge te nosi li radije štikle ili boksačke rukavice, saznao je Marko Štefanac za IN magazin.

Ona je stjuardesa, majka i trenerica boksa. Iz baletnih papučica u boksačke rukavice, tako bi se najkraće mogla opisati životna priča Dijane. Sve je počelo, kaže, sasvim slučajno, u istoj zgradi, gdje je kao djevojčica trenirala balet.



''Kad sam iz baletnih papuča trčala u rukavice, onda sam zapravo shvatila, ajme ovo je totalno nešto drugačije i nekako jako sam se odmah stopila s tim. I to je bilo to, ljubav na prvi pogled'', govori.

Završila je ekonomiju i radila u obiteljskoj tvrtki, ali život u uredu nije bio za nju pa je odlučila promijeniti smjer.



''Mene je uvijek privlačila avijacija i reko ajde idem se prijaviti. Na kraju sam prošla, krenula i to je bilo odmah nešto drugačije, dinamičnije, i stvarno sam bila u oblacima i to mi je bilo super. I evo dan danas to traje već 20 godina''.

Letenje joj je donijelo dinamiku, ali boks - balans. Ono što je krenulo kao hobi, postalo je strast, a s vremenom i poziv. Danas trenira druge žene i ruši predrasude da je boks samo za muškarce.



''Evo, ja sam baš živi primjer da to nije tako, i zapravo kad se nauči tehnika pravilno, i naravno kad se stvori ta ljubav prema tome, to je zaista jedan vrlo intenzivan, vrlo lijep sport, evo, stvarno, za žene, ali na neki način ja sam to prilagodila ženama u ajmo reći fitness varijanti, znači to nije ono kako svi to smatraju, i zaista nije grub sport''.

Boks za žene nikad nije bio ženstveniji. Njezin trening osmišljen je isključivo za žene, bez natjecanja, pritiska i uspoređivanja. Cilj je osnažiti žene svih dobnih skupina.



''Zašto žene zapravo i odustaju, odnosno ni ne pokušaju takav tip sporta, rekreacije, zato što misle da se mogu nabildati i, ajmo reći iskreno, da nabildate, zaista treba, evo ja sam se zapravo trudila godinama i sve, zaista treba jako veliki trud, jako veliko odricanje, pravilna prehrana i nešto što je, što je zapravo ne dolazi preko nekoliko treninga'', govori.

Uz posao stjuardese, treninge i majčinstvo, Dijana kaže: sve je stvar discipline i prioriteta.

''Ne sjedim po kavama, ne sjedim pred televizorom. Slobodan hod je meni isključivo trening za mene. Ili nekakav boravak, recimo, kratki, ali obično sve to kratko, u prirodi, ili sa Vitom, obično sam negdje po vani, ali to je, kažem, vrlo, vrlo, vrlo kratko i vrlo organizirano''.

Ne motivira samo žene, već i vlastitu kćer. Vita odmalena trenira uz mamu, a taj sportski stil života postao joj je potpuno normalan.



''Uvijek svi mi kažu kao, pa da, naravno da je ona uspješna u gimnastici, kad ima mamu koja je takav primjer i sve, ali ja nikad nju nisam, zapravo, nikad nisam tjerala da mora nešto i nekako svoje frustracije da sam na njoj ispoljavala, ne. Ali ona je, mislim da, jednostavno, takav stil života imala. Znači, od malena je sa mnom bila u teretani i na treningu još kao beba, tako da, jer naše bake su u Požegi, jednostavno, nije mi nitko pomagao toliko u tome''.

Iako mnogi vide Dijanu kao snažnu i neustrašivu, iza njezina osmijeha krije se i ranjivost.



''Svi smatraju kroz sport da sam ja jaka, da ja sve mogu, i je, ali ispod toga postoji moment da sam i ja čovjek od krvi i mesa, i slaba sam i rasplačem se često i sve to skupa je normalno i ženstven'', otkrila nam je.

Bez obzira na to je li u oblacima ili ringu, Dijana dokazuje da snaga i ženstvenost idu ruku pod ruku i da je katkad najveća pobjeda ona nad samom sobom.

