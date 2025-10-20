Jedanaest mu je godina tek, a već je prvak države: Upoznajte dječaka kojem je brzina u krvi!

U sljedećoj priči upoznat ćete iznimno talentiranog dječaka koji već sada pomiče granice hrvatskog kartinga. Predanost, upornost i ljubav prema brzini izdvajaju ga od vršnjaka. Uspjesi koje niže nagovještaj su svijetle budućnosti, a njegov san su najveće pozornice svjetskog automobilizma. Priču pogledajte u prilogu IN magazina.

Ivana Janičijevića (11) već na početku karting karijere, zbog velikih uspjeha i međunarodnih natjecanja, točnije zbog više od 20 pobjeda i 50-ak podija u rental karting utrkama, nazivaju pravim draguljem hrvatskog auto moto svijeta. Draguljem koji će svoj puni potencijal tek pokazati.



''Privlači me brzina, zanimljivo mi je, i adrenalin jednostavno. Brzina dosta ide velika, oko 190 i takve brzine'', govori.



No tu je i onaj poseban osjećaj kada sjedne za volan.



''Tjera me naprijed što više idem na utrke i što više se natječem, to me tjera naprijed da budem što bolji i bolji. Što bolje sa drugim vozačima, oni me potiču da bolje vozim'', kaže.



Ljubav prema ovom sportu kao da mu je oduvijek u krvotoku. Već s tri godine, prisjeća se njegov ponosni otac - koji mu je i velika potpora, Ivan je pokazivao interes za vožnju.



''Sa osam godina smo prvi put otišli u karting arenu Zagreb i odmah se zaljubio, bio među najbržima. Počela karijera, akademija, prve utrke, pobjede. Onda internacionalne utrke u četverotaktnim kartovim, da bi ove godine dan prije utrke sjeo u dvotaktni kart i krenuo'', priča.

Samo pet mjeseci trebalo mu je da u dvotaktnom kartu od debitanta postane prvak države. Da bude vrhunski u ovom sportu, nije dovoljan samo talent, već i predan rad te stanje uma. Sport je to u kojem se ne natječeš samo s kolegama vozačima, nego učiš i o vlastitim granicama te granicama svojeg karta.''Četvrtotakni su onak sigurniji, spori su i najčešće su u indoor stazama, znači unitarnim stazama, ali imaju i na vanjskim stazama. A dvotakni su brži, malo su opasniji i onak, vozi se na vanjskim stazama''.Brzina povećava i potencijalnu opasnost ovog sporta, ali ozlijede su rijetke. Dosad najveći Ivanov izazov bila je upravo finalna utrka u Novom Marofu, na kojoj su vremenski uvjeti bili sve samo ne povoljni. Obilna kiša, hladnoća i skliska cesta bili su pravi test izdržljivosti i vozačke vještine.Sljedeće godine trebao bi Ivan prijeći iz svoje Rotax Micro max klase u onu višu, a glavni mu je cilj u novoj sezoni plasman na svjetsko finale u dvotaknom i četverotaktnom rental kartingu, što dosad nije uspjelo ni jednom hrvatskom vozaču. No nisu mu to jedini snovi.

''Idol mi je Ayrton Senna, on mi je bio baš dobar, dosta sam serija gledao njemu i dosta sam toga naučio od njega. Pa moj san je postati Formula 1 vozač, biti prvak Formula 1, vozi za Ferrari'', otkrio nam je.



Vozio je Ivan već na jednoj od najzahtjevnijih staza Europe, onoj pokraj Napulja, uz bok sina poznatog bišeg vozača formule 1 Kimija Raikkonena. Vjerujemo kako ćemo ovog talentiranog, radišnog te nadasve dobrodušnog dječaka gledati i na nekoj od staza Formule 1.

Galerija 2 2 2 2 2

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Stjuardesa, boksačica, trenerica i majka: Upoznajte Dijanu čija je priča inspiracija mnogima!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin ''Velik glumac, a još veći gospodin'': Obitelj Relje Bašića izložbom se prisjetila života ove legende