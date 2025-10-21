Anamarija Asanović pokazala kako je proslavila prvu godišnjicu braka

Anamarija Asanović i Ivan Karačić spojili su posao i godišnjicu braka u romantičnom Istanbulu, oduševivši pratitelje zajedničkim trenucima.

Kći bivšeg vatrenog Aljoše Asanovića, Anamarija Asanović, i njezin suprug Ivan Karačić, otputovali su u Istanbul, gdje su spojili poslovne obveze s proslavom godišnjice braka.

Par se na društvenim mrežama pohvalio romantičnim trenucima iz jednog od najljepših gradova svijeta. Pozirali su zagrljeni ispred Aje Sofije i Plave džamije, prošetali povijesnim ulicama te uživali u večeri uz čašu vina. Osmijesi na licima i zagrljaji jasno pokazuju da su zaljubljeni kao i prvog dana.

"Istanbul. Posao & godišnjica. Najbolji spoj", napisala je Anamarija uz fotografije koje su oduševile njezine pratitelje.

Podsjetimo, Anamarija i Ivan vjenčali su se početkom listopada 2024. Slavlje se održavalo u restoranu Adriatic u splitskoj ACI-jevoj marini, koju svi i dalje zovu "Restoran kod Graše" premda već neko vrijeme nije u vlasništvu Zorana Graše, oca popularnoga splitskog glazbenika.

Među dvjestotinjak uzvanika našli su se i Slaven Bilić s partnericom Ivanom, Igor Štimac, Milan Rapaić, Nikola Jurčević, Tonči Gabrić i veliki obiteljski prijatelji, bračni par Mario Budimir i Doris Dragović.

Nakon obreda vjenčanja u crkvi svetog Stjepana na splitskom Sustipanu slavlje je do dugo u noć nastavljeno u obližnjem restoranu, koji su za svoj dan odabrali i Petar Grašo i Hana Huljić te Marko i Iris Livaja. Ekskluzivne prizore s vjenčanja snimio je naš IN magazin, pogledajte ih OVDJE.

Zadarski ugostitelj Ivan Karačić Anamariji je srce ukrao prošlog proljeća, a za IN magazin prije nekoliko mjeseci otkrila je i čime ju je osvojio.

''Osvojio me svojom iskrenošću, otvorenošću i uopće razmišljanju u istom smjeru'', dodala je.

''Ne znam, malo se sramim. Stvarno nisam navikla o tome govoriti. Sretna sam i zaljubljena. Napokon sam našla nekoga tko će rasti uz mene, nekoga tko me baš usrećuje'', rekla je jednom kratko za IN magazin.

Inače, Anamarija iz veze s Marinom Siriščevićem ima i kćerkicu Zorku.

