Anamarija Asanović uživa u braku: ''Stvari koje su ti suđene, jednostavno se poslože''

Foto: In Magazin

Ljupke torbice - 4 Foto: In Magazin

Donosimo malo splitskog šušura. Lijepo vrijeme izmamilo je poznata lica u grad, a jedan od najvažnijih modnih detalja svake žene, svakako je torbica. Što se nalazi u njoj, tko je proslavio 20 godina ljubavi i kako se suprug poznate dizajnerice nosi s njezinom majkom, doznao je naš Hrvoje Krolo za IN magazin.

Kada kreatorica predstavi novu kolekciju, a gošće požele baš svaki komad, znaš da je stvorila nešto posebno. Ljetna raskoš boja preselila se i u dizajn, a modna pista postala je mjesto gdje se torbice nose s osmijehom.



''Učiniti da žena izgleda uvijek dobro, znači da ima lijepu torbicu i da uvijek nekako taj sjaj naglasi ljepotu same žene. Tako da je ova kolekcija drugačija po tome što u svakom materijalu i svakoj torbici ima neki dio sjaja'', govori Marija Perić, dizajnerica torbica.

Zato u kolekciji ima mjesta i za zlato i srebro, i za plažu i za crveni tepih, jer za stil ne postoji godišnje doba, postoji samo osjećaj.''Zlato i srebro prevladavaju u ovoj kolekciji, mada i protkani materijali koji su onako kao prirodni materijal, koji uvijek na sve naše lagane ljetne kombinacije, bijele haljinice, super dođu do izražaja'', dodala je.

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica podijelila posljednju fotografiju s Matijom Dedićem prije njegove smrti



Tko zna bolje o torbicama od žene koja ih ima cijeli ormar? Modna dizajnerica i odnedavno sretna supruga – Anamarija Asanović Karačić otkriva zašto se brak, baš poput dobre torbice, mora savršeno slagati s outfitom života.

Ljupke torbice - 6 Foto: In Magazin

''Stvarno sam ispunjena i to je to. Ne znam šta više reći o tome. Mislim da se vidi i na meni da sam sretna i amo reći opuštenija'', govori Anamarija i dodaje da su njezini roditelji sad najbolji prijatelji s njezinim mužem.

''Ma oni su najbolji prijatelji sada. Super se snašao i kao da je tu s nama cijeli život i nekako je sve prirodno došlo sve se posložilo. Kako kažu – jednostavno neke stvari koje su ti suđene se poslože'', zaključila je Anamarija.



Kad se sve posloži - i torbice i ljubav – život doista sjaji. A kad traje dva desetljeća, jasno je da je recept za sreću u pravim izborima i pravoj osobi.

Ljupke torbice - 7 Foto: In Magazin

''20 godina da smo zajedno, 10 godina braka tako da je pola – pola. Rekli bi nevjerojatno u današnje vrijeme i to je lijepo za čut. I stvarno, mogu reć, da nakon toliko godina nikad nisam osjetila zasićenje. Ovo sad ne govorim radi televizije, nego radi onoga šta osjećam'', iskrena je bila Antonija Mišura Sandrić.



A kad su godine pune ljubavi, tada i želje ostanu jednostavne. Renata Lovrinčević Buljan zna da su zdravlje, sreća i smijeh – najbolji modni dodatak svakom rođendanu.

Ljupke torbice - 5 Foto: In Magazin

''Uvijek su mi jedne te iste – zdravlje i sreća i svi na okupu. Vrlo jednostavno, a to jednostavno je sve. Svaku godinu treba slaviti i volit živit'', govori Renata.

Pogledaji ovo Celebrity Šuput se družila s bivšim mužem poslije objave o razvodu, evo gdje su bili!



Prva hrvatska baywatch spasiteljica i dalje je vjerna moru i nakon više od 25 godina, otkad je bila u toj ulozi.



''Meni kad je ljeto – samo treba plaža, koja smokva i to je to. To je moj prirodni wellness'', otkriva nam Renata.

Galerija 2 2 2 2 2

Ljupke torbice - 3 Foto: In Magazin

Ljetni vibe osjetila je i pjevačica Žanamari, koja je ove sezone u punom studijskom naletu, a u glazbi joj se pridružuje i njezina kći.



''U Gabici čuči glazba. Od kad se rodila uvijek nešto pjeva, sklada ili piše tekstove. Evo i flauta joj se svidjela i ovo je prva godina da svira i prvi nastupić se dogodio bilo je baš divno vidjeti je s flautom. Ja bi voljela da se to zadrži ali ako se odluči i za nešto drugo ja sam fleksibilna mama'', govori Žanamari.

Pogledaji ovo Celebrity Obitelj našeg nikad prežaljenog velikana nije mogla sakriti suze na dirljivom koncertu u njegovu čast

I dok torbice možda ne mogu promijeniti svijet – itekako ga mogu uljepšati. A ove su večeri bile točno to, modni dodatak ljepoti, ženstvenosti i jednom toplom splitskom druženju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Nogometna zvijezda već godinama ljubi bivšu sportašicu koju je upoznao na faksu!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Kako danas izgleda beba iz popularne komedije osamdesetih? Glumile su je sestre blizanke

Pogledaji ovo Celebrity Mate Bulić oglasio se nakon otkazanog koncerta, evo što je poručio

Pogledaji ovo Celebrity Širi se snimka! Goran Bare iznenada prekinuo koncert zbog incidenta, stigla je i policija