Ovom tijelu nije odolio ni njezin pet godina mlađi muž, šuškalo se da imaju problema, ali nove paparazzo fotke govore drugu priču

Elsa Pataky i Chris Hemsworth zabavljali su se na jednoj od plaža u Byron Bayju.

Glumačko-bračni par Chris Hemsworth i Elsa Pataky jasno su dali do znanja da su glasine o njihovu prekidu samo glasine i ništa više od toga i to zajedničkim provodom na jednoj od plaža u Australiji.

Chris i Elsa snimljeni su na plaži u Byron Bayu gdje žive, gdje su pokazali kako je s njihovim brakom unatoč šuškanjima sve u redu i nakon 13 zajedničkih godina. Ono što nikome nije promaklo bila su njihova tijela i forma na kojima im mnogi zavide.

40-godišnji Chris može se tako pohvaliti savršenim pločicama i bicepsima, a 47-godišnja Elsa besprijekornom figurom koju je istaknula u jednodijelnom badiću.

Slavni par up 2010. godine, a vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci kasnije i od tada su u sretnom braku. 2014. godine preselili su se iz SAD-a u Australiju, točnije u Byron Bay, gdje odgajaju kćer Indiju Rose i blizance Sashu i Tristana. Upravo tamo su sagradili luksuznu megavilu čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna dolara i njihov je dom iz snova.

Prije Chrisa Elsa je imala poprilično buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Michaelom Younom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Htio ju je iznenaditi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je što vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža te se odmah vratio kući. S Adrienom Brodyjem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u New Yorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, no 2009. godine ljubav među njima je pukla. Navodno ga je ona ostavila jer nije bila spremna za brak, a potom se godinu kasnije udala za Chrisa.

No, u posljednje vrijeme šuškalo se da i s Chrisom ima bračne probleme te da se par udaljio.

"Status braka Chrisa i Else je pod upitnikom. Odvojeni odmori ukazuju na puno toga, još su obitelj, ali kao par više ne funkcioniraju. Chris želi živjeti jednostavnijim životom, ali Elsa želi više. Dugo su bili savršen par, oboje prekrasni, imaju prekrasnu djecu. Sve je izgledalo savršeno na slikama, ali stvari su se definitivno promijenile", otkrio je nedavno njima blizak izvor.

Par je proveo dosta vremena odvojeno na odmorima tijekom posljednjih mjeseci, što je navelo obožavatelje da se zapitaju je li sve u redu u njihovu raju, no čini se kako ljubav i dalje ipak cvate.

