Supruga srpskog zavodnika javila se s plaže na Maldivima, dobila niz komentara u kratkom roku

Ivana Malić, partnerica Miloša Bikovića, očarala je pratitelje fotografijama s Maldiva, pozirajući opušteno i bez šminke u zelenom bikiniju.
Dok je Miloš poznat po ulogama zavodnika, ovoga puta sve su oči bile uprte u njegovu prelijepu suprugu Ivanu.
Na fotografijama koje su izazvale niz komentara u vrlo kratkom vremenu Ivana pozira ležeći na pijesku u zelenom bikiniju s knjigom u ruci – opuštena, nasmijana, bez šminke i filtera, ali sa stavom koji plijeni pažnju.
Podsjetimo, Ivana, Miloš i Vasilije često putuju, pa su ih tako pratitelji nedavno mogli vidjeti na Cipru, u Turskoj i još nekim atraktivnim destinacijama.
Ivana Malić Foto: Ivana Malić/Instagram
Miloš priznaje da mu život na relaciji Srbija - Rusija potpuno odgovara.
"Ne mogu se odreći nekih stvari koje sam stvarao cijelog života, gledat ću da ih optimiziram i da u tu jednadžbu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da odsad ne idem više nikamo, poludio bih. Djetetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans", rekao je Biković nedavno u emisiji PopTok.
Miloš Biković - 3 Foto: Miloš Biković/Instagram
Vladimir Putin i Miloš Biković Foto: Profimedia
