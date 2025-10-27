Fabijan Pavao Medvešek pokazao kako izgledaju trenuci prije nego što počne Supertalent!

Fabijan Pavao Medvešek na Instagramu je objavio fotografiju s helikopterima i nasmijao pratitelje.

Glumac i jedan od žirija u hit-showu "Supertalent" Fabijan Pavao Medvešek nasmijao je svoje pratitelje novom objavom na Instagramu.

Na fotografiji, koju je snimio ispred kamiona Nove TV i pod vedrim nebom nad kojim lete dva helikoptera, Fabijan je pozirao u elegantnom tamnom outfitu.

Uz fotografiju je kratko poručio: "A kak ti dolaziš na posao?", što je odmah izazvalo niz komentara i lajkova.

Inače, Fabijan je krajem rujna s partnericom Karlom dobio drugo dijete.

Povodom prvog mjeseca života djevojčice, Fabijan je na Instagramu prvi put podijelio preslatki prizor malenog novog člana obitelji. U objavi se vidi nježna fotografija djevojčice, a umjesto imena, glumac je u opis stavio jednostavan emotikon cvijeta – što je dodatno raznježilo njegove pratitelje.

Fabijan i Karla već imaju sinčića, a njihova ljubavna priča traje još od srednjoškolskih dana. Par je neko vrijeme održavao vezu na daljinu – Karla je studirala produkciju u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je Fabijan ostao u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti.

