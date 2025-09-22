Fabijan Pavao Medvešek dobio drugo dijete! Jedan detalj držat će samo za sebe

Fabijan Pavao Medvešek i njegova supruga Karla dobili su drugo dijete, postavši roditelji djevojčice,

Glumac Fabijan Pavao Medvešek, kojeg ćemo od 28. rujna ponovno gledati kao člana žirija showa "Supertalent", postao je drugi put otac.

32-godišnji glumac sa suprugom Karlom je dobio kćer, nakon što su prije dvije godine dobili sina, a ime djevojčice su odlučili zadržati za sebe.

Fabijan Pavao Medvešek - 1 Foto: In Magazin

Fabijan Pavao Medvešek Foto: Instagram

Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV

"Sudjelovao sam u porodu i savjetujem svima koji imaju tu priliku da to iskuse. Već sam rekao da si ne bih oprostio da nisam bio. Doduše, ne bih niti znao kako to izgleda, ali baš zato što znam vidim da je to apsolutno najvažnija stvar koju možeš napraviti u životu", izjavio je Medvešek za Story.

Da stiže još jedan član, Medvešek je otkrio krajem kolovoza, kada je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju tada tročlane obitelji na kojoj se vidi Karlin poveći trudnički trbuščić.

Njihova ljubavna priča započela je još kada su bili srednjoškolci, a jedno vrijeme održavali su vezu na daljinu jer je Karla studirala produkciju u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je Fabijan ostao studirati na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV

Dan Meyer, Fabijan Pavao Medvešek, Supertalent Foto: DNEVNIK.hr

Fabijan Pavao Medvešek sa sinom - 5 Foto: Instagram

Fabijan Pavao Medvešek, Foto: Nova TV

