Nestašna raskopčana bluza razotkrila je više od planiranog, a paparazzi su jedva dočekali!

Brooks Nader u raskopčanoj bluzi i sestrinskom izlasku ponovno izazvala poglede u Hollywoodu.

Američki model Brooks Nader ponovno je izazvala pažnju javnosti dok je sestre izvodila u noćni provod u Hollywoodu.

Bila je odjevena u vrlo odvažnu kombinaciju– srebrnu satensku bluzu koja je jedva bila na svom mjestu.

Brooks Nader - 6 Foto: Profimedia

Na istom događanju pojavila se i njezina sestra Sarah Jane, s kojom je Brooks u posljednje vrijeme često viđena. Sarah je nosila upečatljivu kombinaciju trikoa i tamnih najlonki, također s raskopčanom košuljom, prateći sestrin modni izričaj.

Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 5 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Ova 28-godišnjakinja imala je buran početak mjeseca – od događanja u Las Vegasu do pariškog Tjedna mode, gdje je također zamalo doživjela modni gaf zbog haljine koja je klizila na nezgodan način.

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Inače, nedavno su Brooks i njezine tri sestre, Mary Holland, Sarah Jane i Grace Ann, pokrenule i vlastiti reality show Love Thy Nader, koji se počeo prikazivati na američkom kanalu Freeform.

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

U posljednje vrijeme sve se češće šuška da je 28-godišnja ljepotica u romantičnoj vezi s 22-godišnjim teniskim fenomenom Carlosom Alcarazom.

