Nestašna raskopčana bluza razotkrila je više od planiranog, a paparazzi su jedva dočekali!

Brooks Nader u raskopčanoj bluzi i sestrinskom izlasku ponovno izazvala poglede u Hollywoodu.
Američki model Brooks Nader ponovno je izazvala pažnju javnosti dok je sestre izvodila u noćni provod u Hollywoodu.3 vijesti o kojima se priča ''Nažalost, plesati ne znaš...'' Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare'' senzacija s društvenih mreža Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni! ''O moj Bože, što je ovo?!'' Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Galerija 25 25 25 25 25
Bila je odjevena u vrlo odvažnu kombinaciju– srebrnu satensku bluzu koja je jedva bila na svom mjestu.
Brooks Nader - 6 Foto: Profimedia
Na istom događanju pojavila se i njezina sestra Sarah Jane, s kojom je Brooks u posljednje vrijeme često viđena. Sarah je nosila upečatljivu kombinaciju trikoa i tamnih najlonki, također s raskopčanom košuljom, prateći sestrin modni izričaj.
Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 5 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Jeste li tim Davor ili tim Martina? Žiri Supertalenta podijeljen zbog plesa ove djevojke!
Ova 28-godišnjakinja imala je buran početak mjeseca – od događanja u Las Vegasu do pariškog Tjedna mode, gdje je također zamalo doživjela modni gaf zbog haljine koja je klizila na nezgodan način.
Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia
Inače, nedavno su Brooks i njezine tri sestre, Mary Holland, Sarah Jane i Grace Ann, pokrenule i vlastiti reality show Love Thy Nader, koji se počeo prikazivati na američkom kanalu Freeform.
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte jedan od žešćih sukoba Martine i Bilmana: ''Jesam li ikad jednom golom muškarcu rekla da je fenomenalan u plesu?''
Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia
U posljednje vrijeme sve se češće šuška da je 28-godišnja ljepotica u romantičnoj vezi s 22-godišnjim teniskim fenomenom Carlosom Alcarazom.
1/3 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Lara je pokazala da se i nakon najtežih životnih padova može opet stati na noge i poletjeti
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!