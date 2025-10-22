Jeste li tim Davor ili tim Martina? Žiri Supertalenta podijeljen zbog plesa ove djevojke!

Nakon energičnog nastupa Nadje Marine, pozornica Supertalenta pretvorila se u pravo raspravno polje. Članovi žirija Martina Tomčić i Davor Bilman našli su se na suprotnim stranama – ona je tražila tehniku i umjetnost, a on slobodu i emociju. Rasprava je podijelila i publiku – jeste li vi tim Martina ili tim Davor?

Martina Tomčić bila je izravna i bez zadrške. Njezina je ocjena bila oštra, ali, kako je naglasila, iskrena.

Nadja Džanan, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

''Toliko si lijepa, ali nažalost plesati ne znaš. Nije lijepo gledati samoprozvanu plesačicu jer ples je ipak umjetnost i vještina koja nadilazi pokušaj pokreta koji si ti izvela. To ne znači da nisi talentirana, ali meni je žao da ovakvu ljepotu i posebnost prosipaš za ovako jeftine pare''.

Martina je dodatno pojasnila da u plesu traži autentičnost, tehniku i emociju, a ne samo scenski dojam.

''Pravi plesač nema potrebu objašnjavati svoj ples. Kad osjetim istinski talent, ne treba mi objašnjenje, tijelo i emocija to pokažu samo''.

U njezinu su tumačenju brojke s društvenih mreža često varljive:

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

''Danas brojke ne znače ništa. Viralnost ne dokazuje vještinu. Ljudi reagiraju iz raznih razloga – često iz pogrešnih''.

Davor Bilman, s druge strane, stao je u obranu Nadije i njezina stila, tvrdeći da je u pitanju ne samo ples, već i stav prema licemjerju koje vlada u percepciji ženskih izvođača.

''Ja odgovorno tvrdim da Nadja zna plesati i da je to pokazala. Ono protiv čega se uvijek borim je licemjerje – goli muškarci mogu plesati bilo što i svi se dive, a kad to napravi žena, odmah se kaže da nema tehniku. To nije fer''.

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Bilman je istaknuo da publika često prepoznaje ono što je iskreno, čak i ako nije savršeno izvedeno.

''Da, može ona imati bolje pozicije i da, netko možda pleše bolje, ali većina muškaraca voli gledati takav ples, a mnoge žene reagiraju iz ljubomore. To treba otvoreno reći''.

Za njega je, kaže, ključno ono što plesač osjeća dok pleše:

''Ja sam uživao gledajući njezin nastup. Za mene je ples osjećaj, ne tehnička vježba. Ako te pokret dotakne, to je ples''.

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Podijeljena publika – tko je u pravu?

Rasprava Martine i Davora podijelila je i publiku – jedni su stali na stranu Martine, tvrdeći da je riječ o showu koji traži visoku razinu umjetničke izvedbe, dok su drugi podržali Davora i njegov stav da ples nije samo tehnika, već i emocija, hrabrost i sloboda izraza.

Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach.

