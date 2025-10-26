S bujnog dekoltea mlade seks-bombe svu pozornost skrenula je drastična promjena imidža

Sydney Sweeney iznenadila je novim imidžem, pažnju s bujnog dekoltea ukralo je sasvim nešto drugo.

Holivudska glumica Sydney Sweeney ponovno je zasjala na crvenom tepihu, ovaj put na AFI Festu, gdje je blistala u romantičnoj ružičastoj haljini s potpisom koji odiše staroholivudskim šarmom.

No, iako je poznata po svom zavodljivom stilu i bujnom dekolteu, ovaj put pažnju nije ukrao njezin stajling – već nova frizura.

Sydney Sweeney - 2 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney - 5 Foto: Profimedia

Zvijezda serije ''Euphoria'' odlučila se za drastičnu promjenu imidža, skratila je kosu na trendi blunt bob dužine do brade, koji savršeno uokviruje njezino lice. Platinasti ton dodatno naglašava njezine nježne crte i daje joj moderan, ali i sofisticiran izgled.

Sydney Sweeney - 1 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Na premijeri je nosila svjetloružičastu čipkastu haljinu s naglašenim strukom i voluminoznim donjim dijelom, koja joj je pristajala poput rukavice. Kombinaciju je zaokružila decentnim nakitom i prirodnim make-upom s ružičastim tonovima, dok je osmijehom plijenila pažnju fotografa.

Sydney Sweeney - 6 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney - 2 Foto: Profimedia

U posljednje vrijeme mladu ljepoticu, nakon prekida veze, povezuju s kontroverznim menadžerom. O kome se radi pročitajte OVDJE.

