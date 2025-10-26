Bivši premijer i pjevačica više ne skrivaju ljubav, nova snimka para potvrdila je vezu

Katy Perry i Justin Trudeau svoju su romansu potvrdili u posljednjem zajedničkom javnom izlasku.

Pjevačica Katy Perry i bivši premijer Justin Trudeau potvrdili su svoju romansu.

Zaljubljeni par izašao je na spoj u Parizu kako bi proslavili Katyn 41. rođendan. Za svoj prvi službeni izlazak, Katy i Justin otišli su na kabaretsku predstavu u Crazy Horse Paris, gdje su ih paparazzi nestrpljivo čekali ispred.

Katy Perry i Justin Trudeau Foto: Profimedia

TMZ podijelio je snimku para koji je nakon predstave izašao iz kazališta držeći se za ruke, a jedna obožavateljica je Katy poklonila ružu i čestitala joj rođendan.

Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Profimedia

Zatim su prošetali do vozila koje ih je čekalo, dok su fotografi neprestano snimali, prije nego što su se odvezli. Snimku pogledajte OVDJE.

''Katy je stvarno zaljubljena. Vrlo je sretna. Pokušava sve držati u tajnosti i proveli su mnogo vremena nasamo. Ne želi javno govoriti o toj vezi'', rekao je izvor, prenosi Daily Mail.

Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Profimedia

''Njihovi prijatelji misle da su odličan par, ali on zapravo još nije upoznao mnoge njezine prijatelje.''

Pjevačica je prvi put povezivana s Trudeauom u srpnju, kada su viđeni na večeri u Montrealu. Prije nekoliko tjedana snimljeni su u ljubavnom klinču na jahti.

Katy Perry i Justin Trudeau Foto: Profimedia

Trudeau se razveo od bivše supruge Sophie prije dvije godine, a Perry je do sredine ove godine bila u vezi s Orlandom Bloomom, s kojim ima petogodišnju kćer Daisy Dove. Prvi put su zajedno snimljeni u srpnju u Montréalu uoči njezinih koncerata u Kanadi, a nekoliko tjedana poslije Trudeau je s kćeri Elle-Grace bio na Perryinu koncertu.

Justin i Sophie Trudeau - 1 Foto: Profimedia

Orlando Bloom Foto: Profimedia

