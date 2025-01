Kanadski premijer prošao je kroz izazovno razdoblje, a njegova bivša supruga je otkrila detalje rastanka

Sophie Trudeau je bivša supruga kanadskog premijera u odlasku Justina Trudeaua, koja se danas bavi jogom i zagovaranjem mentalnog zdravlja.

Danas u poslijepodnevnim satima, kanadski premijer Justin Trudeau je objavio kako se nakon gotovo deset godina povlači sa svih funkcija. Odluku, o kojoj možete pročitati na DNEVNIK.hr-u (OVDJE), donio je zajedno sa svojom obitelji, među kojima su i djeca koju je dobio sa sada bivšom suprugom Sophie.

Justin i Sophie Trudeau su godinama slovili kao skladan par, zbog čega je objava razvoda 2023. godine mnogima došla kao šok.

Bivša televizijska voditeljica, koja je s uskoro bivšim kanadskim premijerom bila 18 godina u braku kasnije je progovorila o razvodu, opisujući ga kao iznimno težak.

"Naučila sam se nositi s neizvjesnošću. Naučila sam prekinuti veze i ne vezati se previše za život, druge ljude i odnose", poručila je Trudeau, kojoj je u svemu pomogla joga i meditacija.

Još od ranije, Sophie Trudeau se odupirala društvenom viđenju razvoda kao neuspjeha u životu: "Kada tako razmišljamo, ne samo da pokazujemo emocionalnu nezrelost, već ostavljamo traumatično emocionalno nasljeđe djeci koja to ne bi trebala nositi."

Unatoč razvodu, obitelj Trudeau nastoji održati bliske odnose, posebno zbog troje zajedničke djece. Justin Trudeau je u više navrata istaknuo važnost obitelji i zajedništva tijekom ovog prijelaznog razdoblja.

Nakon što je napustila kanadskog premijera, Sophie danas vodi "Living Room" sesije, gdje dijeli osobna razmišljanja i intervjue sa stručnjacima za mentalno zdravlje. Nedavno je objavila i memoare "Closer Together: Knowing Ourselves Loving Each Other", u kojima se bavi temama mentalnog zdravlja i osobnog rasta te nastavlja biti zagovornica mentalnog zdravlja i učiteljica joge, odbacujući svoj ulazak u politiku.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Zvijezda 2000-ih objavila svoje fotke u bikiniju, dugo je izbivala sa scene, a prepoznajete li ju sada?

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pored izloženih grudi Heidi Klum teško je bilo gledati u nešto drugo, opet se potrudila da njen dolazak ostane zapamćen

Pogledaji ovo Celebrity Jedna fotografija princeze Charlotte otkrila je jezivu činjenicu, jeste li ovo dosad primijetili?

Pogledaji ovo Celebrity Omiljeni Miro iz naše serije pokazao je svoju veliku obitelj, pogledajte kako izgleda njegova mama!

Pogledaji ovo inMagazin Evo kako izgleda djevojka mladog Mostarca za kojim žene luduju, otkrio nam je i kako ju je upoznao

Pogledaji ovo Celebrity Lana Klingor Mihić teška srca objavila: ''Zaspala je žena koju sam beskrajno voljela...''