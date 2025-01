Evo kako izgleda djevojka mladog Mostarca za kojim žene luduju, otkrio nam je i kako ju je upoznao

Prema drevnom kineskom vjerovanju, 2024. bila je godina ljubavi, inspirirana simbolikom Drvenog Zmaja koji donosi strast i harmoniju. Kupid nije zaobišao ni poznate Hrvate – ljubav je procvjetala u životima mnogih, a mi otkrivamo tko je od naših poznatih lica pronašao svoju srodnu dušu.

O ljubavnom životu najpoznatijeg mostarskog pjevača Adija Šoše dosad se vrlo malo znalo. Ovih je dana počeo kružiti Tiktok video koji je objavila, kako se čini, njegova odabranica. A par se upoznao upravo putem virtualnih platformi:

''Preko društvenih mreža. Ja joj odgovorio na story. A pa to tak ide, a šta ću, moderne generacije'', rekao je Adi.

Za vezu glumice Petre Kraljev i Filipa Ivića, hrvatskog rukometnog vratara, također se doznalo na društvenim mrežama. Zaljubljena Petra i njezin voljeni Filip početkom srpnja su na Instagramu objavili zajedničke fotografije.

"Nema tu puno glume, to izađe iz mene. Sretna žena je - ma evo gledaš me!'' rekla je sretno.

Uz to što je iza Jelene Rozge najuspješnija glazbena godina, čini se kako joj je 2024. donijela sreću i na privatnom planu. Njezino srce osvojio je, zasad, nepoznat muškarac:

''Pa vrlo sličan Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko.''

Jele je u sedmom nebu, no njezini bližnji ipak ne pitaju kad će vjenčanje.

''Mojim roditeljima je samo bitno da sam ja sretna i ja kad uđem kod mojih doma u stan, mama prvo pogleda, aha osmijeh je na licu: ''Mami je bitno da si ti Jelena sretna''. Ja kažem jesam mama, sretna.''

A u bračne vode nedavno je ponovno uplovio najstariji Todorićev sin. Ante i Petra Kaćunko zaljubili su se prije 5 godina. U početku su održavali vezu na daljinu, a onda se ona iz Splita doselila k njemu u Kulmerove dvore. 2023. dobili su prvo zajedničko dijete - kćer Piju. Antina sestra Iva tako je postala teta po čak 7. put.

''Ja stvarno mislim da ljubav pokreće sve. Ljubav je jedna jako široka tema, nije to samo partnerstvo, nego i ljubav prema ljudima, djeci, roditeljima, prijateljima... Tako da, apsolutno, mislim da čovjek koji nema ljubavi u srcu… Ne znam kako funkcionira. A vjerojatno ju imaju svi, samo je netko malo priguši pa to sve skupa ide gore dolje'', kaže Iva Todorić.

Oženio se i prvorođeni sin eurovizijske zvijezde Daniela Popovića i poznate organizatorice društvenih događanja Sanje Bjedov. Sebastian Popović na vječnu se ljubav zakleo stjuardesi Magdaleni Kipson, koju je upoznao prije manje od godinu dana.

"Što kažemo za snahu? Prelijepa je. Ja sam prezadovoljna. Ako je naše dijete sretno, ja sam sretna. Važno je da malo svira i pjeva. To je dobro. Mislim da su na istoj frekvenciji."

Magdalena i četrnaest godina stariji Sebastian na vječnu ljubav zakleli su se u Župi Svetog Luke Evanđelista u zagrebačkom naselju Travno.

"Kako je biti oženjen muškarac? Ne znam još. Pitaj me za deset godina. Sad je savršeno."

Sudbonosno "da" ove je godine izrekla Buga Marija, kći poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića. Bugin suprug, glazbenik Matej Milošev, s njom dijeli i privatno i poslovno.

''Baš uživam raditi s njim i jako je uzbudljivo. Nekad bude ''OK, sad moramo profesionalno'', ali je zapravo jako zabavno i mislim da smo dobar tim.''

Pobjednički tim je i onaj Bobanovih. Leonarda i legendarni Vatreni Zvonimir Boban, 30 su godina bili u idiličnom braku, a onda su se 2021. razišli. Nikad se nisu službeno razveli, a nakon dvije i pol godine odvojenosti, ponovno su pronašli ljubav u 2024.

''Pa nemamo svađe. Ja ne znam, valjda zato što smo zreliji, stariji, svjesniji, i kako kažu, razvija se to prijateljstvo kroz brak. To je sasvim fantastično, to je normalno. Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi sada i to je ustvari ta ležernost i ljepota.''

A najljepši je sjaj u oku svake sretno zaljubljene osobe.

