Neda Ukraden na koncert karijere u Areni ušetala kao najveća holivudska diva!

Neda Ukraden proslavila je velikih 40 godina karijere koncertom u Areni Zagreb, a nastup je otvorila spektakularnom crvenom haljinom kao s crvenog tepiha.

Subotnja večer u Areni Zagreb protekla je u znaku neponovljive Nede Ukraden, koja je svojim koncertom karijere oduševila tisuće obožavatelja. Već s prvim taktovima hita "Nisam ti ja bilo tko", publika je ustala i uglas zapjevala s legendarnom pjevačicom, slaveći s njom bezvremenske pjesme koje su obilježile generacije.

"Dobra večer, Zagrebe! Dragi moji prijatelji, ne samo iz regije nego i iz cijeloga svijeta. Ja sam večeras najsretnija žena na svijetu, hvala vam na tome. Imati ovako divnu, generacijski raznoliku publiku, prava je privilegija za svakog izvođača. Večeras sam vam pripremila svoje najbolje pjesme! Najprije pozdravljam naše najmlađe, a zatim i moju ekipu 18+. Veliki poljubac svima, a posebno mojoj obitelji, kćeri, zetu i unucima. Oni su moja najveća podrška i moj ponos", rekla je ganuta Neda.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 8 Foto: PR

Jeste li bili na koncertu Nede Ukraden? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Obožavatelji su stizali iz svih dijelova Hrvatske, ali i regije, a najveće pohvale dobila je od svoje obitelji.

"Večeras sam najponosnija kći na cijelom svijetu. Ovo je moja mama zaslužila. Za ovo se živi", kazala je emotivna Jelena.

Iz karijere duge više od 50 godina, Neda je izabrala 40 najvećih hitova, među kojima su "Vrati se s kišom", "Što ti sina nisam rodila", "Na Balkanu", "Lavanda" i "Najbolji klub u gradu". Neusporedivo najveće oduševljenje nastalo je kada je premijerno izvela novu verziju svog evergreena "Zora je", snimljenu u studiju Abbey Road u Londonu uz Royal Philharmonic Orchestra.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 9 Foto: PR

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda kultna superjunakinja? Od njezine uloge prošlo je 50 godina, no za nju je vrijeme stalo!

"Ovo je pjesma mog života, moj zaštitni znak, koja slavi velikih 40 godina. Osjetiti da i danas budi iste emocije kao nekad, a istodobno joj udahnuti novi sjaj, za mene je neprocjenjivo. Presretna sam što sam dočekala taj trenutak i što sam mogla ponovno proživjeti tu čaroliju", priznala je.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

Uz pratnju izvrsnog benda i produkcije svjetskih razmjera, Neda je još jednom dokazala da njezin status dive ne blijedi. Tijekom koncerta promijenila je tri raskošne modne kombinacije koje su istaknule njezinu vitku liniju i zavidni stas - raskošnu crvenu haljinu, elegantni plavi kombinezon i dugu crnu haljinu preplavljenu dijamantima.

Na pozornici su joj se pridružili i kolege glazbenici. S Ivanom Zakom otpjevala je omiljeni duet "Tetovaža", koji je publika dočekala s oduševljenjem.

Neda Ukraden i Ivan Zak u Areni Zagreb Foto: PR

"Mi uspješno surađujemo godinama, ova pjesma je hit od prvog dana do danas. Na pozornici se dogodio pravi spoj za koji se nadam da će se ponoviti i u mojoj Areni iduće godine", otkrio je Zak.

Pogledaji ovo Celebrity Hrpa komentara za Seve u seksi crnom korzetu, koji je začinila mrežastim čarapama!

Poseban trenutak večeri bio je i kada su se Nedi na pozornici pridružile Učiteljice, s kojima je zapjevala pjesmu "Noći u Brazilu".

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 3 Foto: PR

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 7 Foto: PR

"Velika nam je čast što smo večeras s Nedom na pozornici i što možemo zajedno proslaviti ovaj njezin prekrasan glazbeni trenutak", poručile su.

Neda Ukraden i Učiteljice u Areni Zagreb Foto: PR

Publika je Nedu ispratila dugotrajnim pljeskom i ovacijama, a koncert u Areni Zagreb još jednom je potvrdio da njezina glazba, energija i emocija nadilaze vrijeme i generacije.

"Hvala svima koji su večeras bili dio ove priče, publici koja me uvijek iznova nadahnjuje, mom timu koji neumorno radi iza pozornice i Happy FM-u na velikoj podršci. Pamtit ću ovu večer zauvijek", poručila je Neda.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 1 Foto: PR

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Galerija 6 6 6 6 6

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je Shakirina stara ljubav koja joj je slomila srce? Bila joj je inspiracija za čak dvije njezine pjesme!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Ovo se čekalo! Srpski miljenik zaručio lijepu Zoranu nakon 10 godina veze

Pogledaji ovo Nekad i sad Televizijska braća iz Malcolma u sredini ponovno na okupu, no jedan od njih zabrinuo je fanove izgledom!