Televizijska braća iz Malcolma u sredini ponovno na okupu, no jedan od njih zabrinuo je fanove izgledom!

Frankie Muniz objavio je fotografiju okupljanja ekipe serije "Malcolm u sredini", no fanovi su najviše pozornosti posvetili promijenjenom izgledu Justina Berfielda, koji im je bio gotovo neprepoznatljiv.

Obožavatelji serije "Malcolm u sredini" zabrinuli su se za jednog od omiljenih članova ekipe nakon što je iza kulisa nadolazećeg reboota osvanula fotografija koja je brzo postala viralna.

Glavni glumac serije, Frankie Muniz, objavio je na Instagramu spontanu fotografiju sa svojom televizijskom "braćom", Justinom Berfieldom i Christopherom Mastersonom, odnosno Reeseom i Francisom.

Malcolm u sredini Foto: Profimedia

Malcolm u sredini - 1 Foto: Profimedia

"Rekli su mi da još ne objavljujem ovu fotku, ali onda sam se sjetio tematske pjesme", našalio se Muniz u opisu, aludirajući na pjesmu "Boss of Me", koja je otvarala popularnu seriju prikazivanu od 2000. do 2006. godine i osvojila sedam Emmyja.

Pogledaji ovo Celebrity Rijedak zajednički izlazak Zlatka Dalića sa suprugom Davorkom, evo gdje su bili!

"Previše sam uzbuđen da bih vam pokazao nove epizode i jako mi nedostaju moja braća."

I dok su fanovi bili oduševljeni ponovnim okupljanjem glumačke ekipe, mnogi su u komentarima izrazili zabrinutost zbog Berfieldova promijenjenog izgleda.

Scene iz serije Malcolm u sredini Foto: Profimedia

Malcolm u sredini - 3 Foto: Profimedia

"Reese??? Dušo, jesi li to ti????", "Što se njemu dogodilo?", "Izgleda kao Europljanin", "Da, puno je mršaviji nego dok je trajala serija!" pišu obožavatelji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte transparent koji su Severinini školski prijatelji raširili na njezinu koncertu!

Berfield, danas 39-godišnjak, počeo je glumačku karijeru s pet godina u reklami za kavu, a nakon završetka serije povukao se iz glume. Kasnije se prebacio iza kamere te je postao kreativni direktor produkcijske kuće Virgin Produced, u vlasništvu Richarda Bransona.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Prepoznajete li je? Nekad fatalna plavuša iz hitova 90-ih snimljena s drastično manje kilograma

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što kažete na ovaj ekscentričan rođendanski outfit kontroverzne srpske voditeljice?

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan gubitak u nizu za Meghan Markle, napustila ju je bliska osoba