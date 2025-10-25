Pogledajte transparent koji su Severinini školski prijatelji raširili na njezinu koncertu!

Severina je na koncertu u Splitu pozdravila svoje školske kolege iz generacije 1989./90. i u njihovu čast emotivno izvela pjesmu Prijateljice.
Emotivna večer u splitskoj dvorani Gripe postala je još posebnija kada su se na koncertu pojavili bivši školski kolege Severine Vučković iz Centra za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanje Natko Nodilo – generacija maturanata 1989./90.3 vijesti o kojima se priča evo kako je ona reagirala Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice! ''sretan sam na prilici'' Josip Barišić otkrio nam je zašto nije razočaran ispadanjem iz MasterChefa: ''Kad sam skinuo pregaču...'' po želji njezine mame Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Došli su pružiti podršku vjerojatno najpoznatijoj osobi iz svoje generacije, a trenutak njihova dolaska nije prošao nezapaženo ni Severini.
Severina na Gripama - 4 Foto: PR
Fotografiju transparenta pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Severina na Gripama izvela što dosad nije nijedan izvođač, sve se pripremalo dva mjeseca unaprijed!
Prepoznala ih je iz publike, pozdravila s pozornice i u čast školskih dana zapjevala pjesmu "Prijateljice", što je izazvalo gromoglasan pljesak i emocije u dvorani.
Severina na Gripama - 7 Foto: PR
Severina na Gripama - 6 Foto: PR
Bila je to večer puna nostalgije, glazbe i prijateljskih uspomena te još jedan dokaz koliko je Seve ostala povezana s ljudima i gradom iz kojeg je potekla.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Suprug Aleksandre Prijović prije nje ljubio je ovu srpsku glumicu
Severina na Gripama - 8 Foto: PR
Severina je na istom koncertu otkrila da ponovno živi sa sinom nakon 12 godina. Više o tome pogledajte OVDJE.
Galerija 25 25 25 25 25
Kroz suze je i otkrila što joj je sin rekao, a više pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Bio je čistač u studiju u kojem je kasnije snimio jedan od svojih najvećih hitova!
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Josip Barišić otkrio nam je zašto nije razočaran ispadanjem iz MasterChefa: ''Kad sam skinuo pregaču...''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Thompsonov tim oštro odgovorio Tomaševiću: "Umjesto podjela i vrijeđanja..."