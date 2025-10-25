Pogledajte transparent koji su Severinini školski prijatelji raširili na njezinu koncertu!

Severina je na koncertu u Splitu pozdravila svoje školske kolege iz generacije 1989./90. i u njihovu čast emotivno izvela pjesmu Prijateljice.

Emotivna večer u splitskoj dvorani Gripe postala je još posebnija kada su se na koncertu pojavili bivši školski kolege Severine Vučković iz Centra za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanje Natko Nodilo – generacija maturanata 1989./90.

Došli su pružiti podršku vjerojatno najpoznatijoj osobi iz svoje generacije, a trenutak njihova dolaska nije prošao nezapaženo ni Severini.

Prepoznala ih je iz publike, pozdravila s pozornice i u čast školskih dana zapjevala pjesmu "Prijateljice", što je izazvalo gromoglasan pljesak i emocije u dvorani.

Bila je to večer puna nostalgije, glazbe i prijateljskih uspomena te još jedan dokaz koliko je Seve ostala povezana s ljudima i gradom iz kojeg je potekla.

Severina je na istom koncertu otkrila da ponovno živi sa sinom nakon 12 godina.

Kroz suze je i otkrila što joj je sin rekao

