Severina na pozornici u Splitu: "Nakon 12 godina borbe, moj sin živi sa mnom..."

Emotivni vrhunac večeri na Severininom koncertu bio je trenutak kada je sinu Aleksandru posvetila pjesmu "Rođeno moje" i otkrila da ponovno žive skupa.

Dugoočekivani koncert Severina je započela svojim hitom "Brad Pitt", a zatim je otpjevala "Uzbunu". Intimnu dimenziju cijelom koncertu dale su videopozadine koje su tijekom večeri prikazivale do sada neviđene privatne snimke Severine i njezinih najbližih - dirljive trenutke iz prošlosti, obiteljske susrete i karijerne početke.

Nije poznato je li njen sin Aleksandar u publici, ali mu je zato mama otpjevala pjesmu "Rođeno moje", koju je napisana za njega.

"Sada pjesma za najvažnijeg muškarca u mom životu, njegovio srce kucalo je ispod moga. Pokušali su mi ga oduzeti nekoliko puta, a danas nakon 12 godina borbe, moj sin živi sa mnom", poručila je Severina.

