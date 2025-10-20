Gdje je danas? Sa 16 godina je stala pred žiri i zablokirala, a onda se dogodilo čudo

Tamera Foster je sa16 godina nastupila na britanskom X Factoru, zaboravila stihove, ali briljirala izvedbom "I Have Nothing" i osvojila publiku.

Tamera Foster, tada 16-godišnjakinja iz Gravesenda, nastupila je 2013. na britanskom X Factoru i odmah privukla veliku pažnju.

Iako je tijekom audicije zaboravila stihove pjesme "I Have Nothing" od Whitney Houston, uspjela se sabrati i nastaviti izvedbu koja je oduševila žiri i publiku.

Tamera Foster - 14 Foto: Screenshot/Youtube

Tamera Foster - 12 Foto: Profimedia

Bila je članica kategorije "Girls" pod mentorstvom Nicole Scherzinger i završila natjecanje na petom mjestu.

Njezin nastup na Youtube-u danas broji 40 milijuna pregleda.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Još samo jedan u nizu kvizova koji ćete rado riješiti! Testirajte znanje o Ivanu Zaku

Nakon showa potpisala je ugovor sa Syco Music, ali planirani materijal nikad nije u potpunosti objavljen.

Tamera Foster - 10 Foto: Profimedia

Tamera Foster - 11 Foto: Profimedia

Godinama kasnije, Tamera je pronašla novi glazbeni smjer – njezin prvi singl "Romeo" objavljen je 2019., a zatim je 2021. izdala EP "Afrodite", kojim je spojila R&B s afrobeats zvukom. Godine 2023. slijedi EP "Lost In Translation", čime potvrđuje svoj glazbeni identitet.

Tamera Foster - 2 Foto: Profimedia

Tamera Foster - 5 Foto: Profimedia

Danas je Tamera prepoznatljiva i po svom stilu i izgledu – daleko od djevojke iz talent showa, danas se izražava kroz modu, glazbu i TikTok, gdje redovito objavljuje fotografije u upečatljivim i samouvjerenim izdanjima.

Tamera Foster - 8 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Halid Bešlić dobiva festival i spomen-kuću u svom rodnom mjestu?

Galerija 13 13 13 13 13

I dalje radi na novim projektima, iako mnogi smatraju da je već odavno trebala postati zvijezda, a publika je sve više doživljava kao ozbiljnu i autentičnu glazbenu umjetnicu, koja je uspjela pronaći svoj put izvan sjene reality formata.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seks-bomba 90-ih otkrila svoj trik za savršene fotke u badiću!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dramatični izrez na haljini bujne ljepotice jedva je držao sve na mjestu!

Pogledaji ovo inMagazin ''Velik glumac, a još veći gospodin'': Obitelj Relje Bašića izložbom se prisjetila života ove legende