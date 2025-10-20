Gdje je danas? Sa 16 godina je stala pred žiri i zablokirala, a onda se dogodilo čudo

Tamera Foster je sa16 godina nastupila na britanskom X Factoru, zaboravila stihove, ali briljirala izvedbom "I Have Nothing" i osvojila publiku.
Tamera Foster, tada 16-godišnjakinja iz Gravesenda, nastupila je 2013. na britanskom X Factoru i odmah privukla veliku pažnju.
Iako je tijekom audicije zaboravila stihove pjesme "I Have Nothing" od Whitney Houston, uspjela se sabrati i nastaviti izvedbu koja je oduševila žiri i publiku.
Bila je članica kategorije "Girls" pod mentorstvom Nicole Scherzinger i završila natjecanje na petom mjestu.
Njezin nastup na Youtube-u danas broji 40 milijuna pregleda.
Nakon showa potpisala je ugovor sa Syco Music, ali planirani materijal nikad nije u potpunosti objavljen.
Godinama kasnije, Tamera je pronašla novi glazbeni smjer – njezin prvi singl "Romeo" objavljen je 2019., a zatim je 2021. izdala EP "Afrodite", kojim je spojila R&B s afrobeats zvukom. Godine 2023. slijedi EP "Lost In Translation", čime potvrđuje svoj glazbeni identitet.
Danas je Tamera prepoznatljiva i po svom stilu i izgledu – daleko od djevojke iz talent showa, danas se izražava kroz modu, glazbu i TikTok, gdje redovito objavljuje fotografije u upečatljivim i samouvjerenim izdanjima.
@teetamera Make your inner world a top priority 🌍🤍 #travel #paris #limebike #happiness #memories ♬ original sound - Tems SZN .
@teetamera Inner child still screaming but at least she’s on beat 💅🏽 #newmusic #blessings #relatable #ptsd ♬ original sound - Tamera
I dalje radi na novim projektima, iako mnogi smatraju da je već odavno trebala postati zvijezda, a publika je sve više doživljava kao ozbiljnu i autentičnu glazbenu umjetnicu, koja je uspjela pronaći svoj put izvan sjene reality formata.
