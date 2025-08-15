Vodimo vas na aukciju na kojoj je kostim Whitney Huston prodan za čak dvadesetak tisuća eura!

Osobni predmeti dive Whitney Houston, jedne od najvećih glazbenih ikona svih vremena, nedavno su bili na aukciji, a sav prihod otišao je u humanitarne svrhe; baš kako bi ona i željela. Među modnim komadima i emotivnim uspomenama, svaki predmet nosi svoju vrijednost, ne samo u novcu, već i u nasljeđu. Najveću cijenu, od 20-ak tisuća eura, dosegnuo je kostim s ukrasima od perli i kristala. Što se sve našlo na aukciji? Pogledajte.

Ona je imala sve – fantastičan glas, ljepotu, zavidan stas, slavu i obitelj. Više od desetljeća nakon njezine smrti, Whitney Houston ostaje jedna od najnagrađivanijih izvođačica svih vremena – s više od 200 milijuna prodanih albuma i 415 osvojenih nagrada. Danas 25 osobnih predmeta ove glazbene ikone dolazi na aukciju.

"Whitney Houston je jedna od najvećih. Mislim, imala je toliko velikih hitova, što se vidi i po plaketama koje imamo na aukciji, zar ne? Imala je multiplatinaste hitove. Imala je dijamantne hitove. 'Tjelohranitelj' je dosegao 19 puta platinastu nakladu. Ona je potpuna ikona za koju mislim da se i danas, 2025., slavi. Vidimo mlađe talente koji oponašaju ono što je ona radila i način na koji je uključivala modu u sve što je radila", rekla je Gabriela Schwartz.

Jedan od predmeta koji će se naći na aukciji je i casino jakna, njezin prepoznatljiv modni simbol iz 80-ih i ranih 90-ih. Danas su takve jakne tražene među kolekcionarima vintage mode i očekuje se da će dosegnuti visoku cijenu. Jakna s motivima casina savršeno opisuje Whitneyjin život i karijeru – velike uspjehe i rizike, baš poput igre u casinu, pune uspona i padova.

"Znate, htjeli smo, budući da je ovo vrlo mala kolekcija, odabrati komade koji doista govore o njoj. Tako imamo ovu nevjerojatnu Bob Mackie casino jaknu, a kao što ćete vidjeti na jakni, ima kotač za rulet, ima kockice, ima tri sedmice – sve to dočarava život u casinu. Imamo i odjevnu kombinaciju Dolce & Gabbana – sako i prekrasnu haljinu – koju je nosila na Grammy zabavi Clivea Davisa 2009. godine. Dolce & Gabbana bio je jedan od njezinih omiljenih modnih brendova, zbog čega i ja u znak počasti nosim leopard uzorak. Na kraju je surađivala s Dolce & Gabbana 1999. godine na turneji 'My Love is Your Love' koja je obuhvatila Europu i Sjevernu Ameriku. Dolce & Gabbana su dizajnirali sve za turneju – njezine cipele, haljine, sakoe – i tako danas imamo neke od tih komada u ovoj kolekciji."

Njezina suradnja s dizajnerskim dvojcem Dolce & Gabbana obilježila je jedan od najstiliziranijih razdoblja karijere. Dizajneri su za nju kreirali 15 glamuroznih odjevnih kombinacija prilagođenih potrebama nastupa – od rastezljivih materijala za veću slobodu pokreta do detalja koji su omogućavali lakše disanje i ples. Leopard uzorak koji je često nosila nije bio slučajan modni hir – bio je dio njezina identiteta.

"Ovdje imamo, i to su neki od mojih omiljenih komada, Dolce & Gabbana salonke iz njezine svjetske turneje 'My Love is Your Love' 1999. godine. Kao što sam već rekla, Dolce & Gabbana su na kraju radili sve za tu turneju – haljine, cipele, nakit, sve. To je bilo divno partnerstvo za nju. I obožavala je leopard uzorak."

Svaki predmet na aukciji podsjetnik je na njezin put i barijere koje je probijala za žene u glazbi – od Mariah Carey u devedesetima, Lady Gage i Adele, pa do ikona poput Madonne. Ova kolekcija nije samo modna ili glazbena ostavština, već simbol nasljeđa koje nadilazi generacije.

"Kolekcija je doista mala i imamo predmete čije se cijene kreću od 200 do 300 dolara, pa sve do onih od 3.000 do 5.000 dolara. Budući da je ovo izuzetno važno, i budući da se radi o Whitney Houston, želimo da ovi predmeti postignu što višu cijenu jer sav prihod ide u humanitarne svrhe."

Sav prihod od aukcije bit će usmjeren u humanitarne svrhe, pružajući nadu i podršku onima kojima je to najpotrebnije – baš onako kako je i ona sama činila. Njezina glazba i danas nadahnjuje generacije, a stil i utjecaj ostaju bezvremenski. Nije ostavila trag samo kroz hitove, već je postala simbol snage i autentičnosti.

