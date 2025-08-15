Kad život promjeni smjer! Poznati otkrili svoj put prema vjeri: "Bez Boga ni preko ceste!"

Na današnji dan donosimo svjedočanstva naših dobro znanih lica koja su mir i snagu pronašla u vjeri. Od glazbenika do dizajnera - svi svjedoče kako ih je i koliko promijenila. Što ih je dovelo do životnog zaokreta, otkriva naša sljedeća priča.

"Ja sam cijeli život imala osjećaj – nešto fali, fali, fali, i ne znaš što je, ali sad kužim što je – fali On. Meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla", izjavila je Ivana Kovač.

Okrenuvši se vjeri, Ivana Kovač pronašla je životni smisao. Ona ju je, svjedoči, promijenila i donijela joj nadu te mir.

"Kad ga upoznaš, kad upoznaš njegovu ljubav, kad osjetiš koliko te voli, kad osjećaš njegovu prisutnost u srcu, onda znaš – ovo je stvarno."

Vjeru danas slavi molitvom, ali i pjesmom. Baš kao i Amorose, koje vjeruju u onu: "Tko pjeva, dvostruko moli."

I Baby Lasagna živi prema načelima vjere. Kako često kaže, ona je jedna od najvažnijih stvari u njegovu životu, a njezinim putem krenuo je na poticaj svojeg oca.

"On me savjetovao, rekao je da ima prijatelja svećenika, ako želim ići na razgovor. Nije me silio, otišao sam i prihvatio jer sam počeo tražiti pomoć svuda. Bio sam u to vrijeme i kod psihologa i slično, i dalje idem, isto kao i na razgovore sa svećenikom. U tom trenutku sam korak po korak upoznavao sve više o čemu je tu riječ", rekao je Baby Lasagna.

U obiteljskom zajedništvu vjeru su učile i sestre Palić.

"Duhovna glazba je dio nas, isto kao i ona obična. Često bismo se s mamom, kad bismo se okupile doma u molitvi, znale uhvatiti kako uglazbljujemo krunicu", rekla je Kornelija.

Crkva im je izvor snage u trenucima pritiska. Bez molitve danas ne mogu ni sestre Husar. Praznina i nezadovoljstvo, u trenutku kada je bila na vrhuncu karijere, Mariju Husar odveli su na duhovnu obnovu Zlatku Sudcu.

"Otišla sam na seminar vrlo cinično i kritično, da vidim što se meni može dogoditi… Uporno govorim – da sam doživjela puninu Božje ljubavi, onu iskrenu, duboku ljubav koju ti ne može pružiti ni roditelj, ni dečko, ni cura, ni muž. Puninu Božje ljubavi koja te voli baš takvu kakva jesi", rekla je Marija Husar Rimac.

Jer ono istinsko vjerovanje i sve ono dobro što bi ono trebalo nositi – nemoguće je glumiti.

"Ne volim osuđivati, dozvoljavam svakome da svjedoči ono što hoće – bio musliman, pravoslavac ili katolik", kaže Gamulin.

"Cijeli moj život je zasnovan na vjeri u Boga. Cijela moja obitelj, moja majka i moj pokojni otac, odgojili su nas tako i to je ono najvrjednije što su u mene usadili i što želim usaditi u svoju djecu", istaknula je Ivana Marić.

Roditelji Nine Badrić nisu bili veliki vjernici, željeli su je naučiti samo da život živi prema Deset Božjih zapovijedi, što joj je kao djevojčici bilo naporno. No danas priznaje da je u vjeri pronašla ono što je tražila.

"Ja ti se uvijek držim Boga i uvijek kažem sebi – jednostavno, bez Boga ni preko ceste. To se pokazalo kao moja dobitna kombinacija. To ne znači da je za nekog drugog, ali ja sam tu pronašla svog najboljeg prijatelja", rekla je Nina Badrić.

Baš kao i modni dizajner Ivica Skoko, koji je u jednom trenutku osjetio da nema dovoljno snage te da mu je potrebna pomoć.

"Ja kažem: 'Fra Stjepane, imate vremena?' Vozim se, razgovor sat i pol... U jednom trenutku me pitao: "Jesi li spreman da se pomolimo?" Ja sam se rasplakao", kaže Ivica Skoko.

I premda je javnim osobama na početku možda bilo teško svjedočiti svoje preobraćenje, kažu da danas nema te osude koja bi ih pokolebala ili umanjila mir i sreću.

