Kako se hrvatski jezik našao u novom Supermanu? Donosimo razgovor s glumcem koji ga je govorio u hit-filmu!

Novi film o Supermanu iznenadio je brojne Hrvate jer u njemu zlikovac govori, ni više ni manje, već hrvatskim jezikom. Glumi ga Zlatko Burić, koji se prije tri godine okitio titulom najboljeg europskog glumca! Otkud naš jezik u tom svjetskom hitu i kakva je bila atmosfera na setu, donosi Matea Slogar.

U novom Supermanu ne nedostaje akcije, spektakularnih specijalnih efekata i napete radnje.

A među glumačku postavu ovog se puta ugurao i jedan Hrvat – osječki glumac Zlatko Burić. Tumači jednog od zlikovaca, vođu Boravije, Vasila Gurkosa. Mnogi su se u kinodvorani ugodno iznenadili kada su u ovom svjetskom hitu čuli hrvatski jezik.

"To je uvijek veliko iskustvo, što je neuobičajeno jer je set jako velik i ima nešto uzbudljivo u tome da si na tako velikom setu. To smo snimali u Georgiji, u novim studijima. U tom filmu je dosta toga određeno tehnikom, ima puno blue screena, koji je zapravo zelen. Sjećam se kad sam došao prvi dan na set – tamo je neki svemirski zatvor sa staklenim zidovima, a ostalo je sve ogroman prostor hale s tim zelenim screenom i markerima", rekao je Zlatko Burić.

Burić je otkrio kako je sve funkcioniralo na setu, pa i kad je riječ o njegovim glumačkim scenama.

"Nema tu puno proba, glumac je na sebi i to se snima. Ti moraš u tim trenucima definirati način glume, pa je to bilo interesantno. To su sve odlični glumci, a moj glavni 'zlikac” Lex Luthor – to je tako sjajan glumac i bilo je zadovoljstvo igrati s njim."

Zanimljivo je da je Burić cijelo vrijeme glumio upravo na hrvatskom jeziku. Tako je to zamislio redatelj, kaže.

"Ta estetika Gunnova – to je jedna stripovska forma koju gledam sa simpatijom. Taj jezik nije htio da bude iz određenog mjesta u Europi, ali daje jednu začudnost i kolorit."

Burić je glumio i u holivudskom hitu Wolfs – s Georgeom Clooneyjem i Bradom Pittom. Pitt je tada opsovao na hrvatskom. Zanimalo nas je zašto se naš jezik i balkanski jezici općenito u Hollywoodu često koriste za takve scene.

"Naš jezik je bogatiji u tom spektru psovanja, engleski je valjda ispran puritanizmom. Ja živim u Danskoj, skandinavski jezici su potpuno 'oprani' – oni nemaju spektar ekspresije koji psovke pružaju."

Godine 2022. Burić je za film "Trokut tuge" dobio europskog Oscara – nagradu Europske filmske akademije. Tada je prisustvovao i dodjeli Oscara u Los Angelesu, a uspomene i ponos i dalje su svježi.

"Iako privatno ne volim glamur, u poslu je to druga priča – filmski festivali i crveni tepisi su super. Daju malo vjetra pod krila. Takve stvari, kao što su te nagrade, možemo i uz osmijeh prihvatiti, ne uzimati ih preozbiljno. Ima tu logike jer jednostavno potpomažu distribuciju."

Iako se glumom počeo baviti tek u pedesetima, Zlatkova karijera ide uzlaznom putanjom. Ostaje za vidjeti u kojem ćemo ga novom hitu, bilo na europskoj ili američkoj filmskoj sceni, ponovno gledati.

