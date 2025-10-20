Halid Bešlić dobiva festival i spomen-kuću u svom rodnom mjestu?

U Knežini je najavljena inicijativa za pokretanje festivala posvećenog Halidu Bešliću i izgradnju spomen-kuće, uz podršku nadležnih ministarstava i lokalnih vlasti.

Ministri Nerin Dizdar i Kenan Magoda danas su boravili u Knežini, rodnom mjestu Halida Bešlića, gdje su razgovarali o pokretanju međunarodnog festivala koji bi nosio ime poznatog pjevača, kao i o izgradnji spomen-kuće posvećene njegovom životu i radu.

Kako prenosi Klix.ba, projekt će uključiti podršku Turističke zajednice Kantona Sarajevo koja će kreirati festivalske sadržaje, dok će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica sudjelovati u financiranju izgradnje ili obnove objekta za spomen-kuću. Općina Sokolac dat će doprinos u vidu infrastrukturne podrške za realizaciju planiranih događanja.

Nerin Dizdar istaknuo je višestruki značaj cijele inicijative.

"Knežina zaslužuje oživjeti kroz kulturne i turističke sadržaje koji će istovremeno čuvati sjećanje na našeg Halida Bešlića i jačati život u povratničkim mjestima. Federalno ministarstvo će, u okviru svojih nadležnosti, podržati ovu ideju kroz infrastrukturne i razvojne projekte."

Sličan stav podijelio je i Kenan Magoda, naglasivši potencijal ideje za kulturnu i turističku ponudu regije.

"Festival Halid Bešlić može postati važan kulturni brend koji povezuje Sarajevo, Knežinu i Bosnu i Hercegovinu s publikom iz cijelog svijeta. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, zajedno s Turističkom zajednicom, bit će partner u realizaciji ovog projekta koji nosi snažnu simboliku i kulturnu vrijednost."

