Otkrivamo najemotivniji trenutak bajkovitog vjenčanja naše zlatne olimpijke i srbijanskog džudaša!

Nakon što smo u petak prvi objavili da se naša zlatna olimpijka Barbara Matić udala za srbijanskog džudaša, trenera i međunarodnog suca Filipa Đinovića, naš Gordan Vasilj donosi vam sve detalje njihova bajkovitog vjenčanja.

Za svoj najvažniji dan Barbara Matić i Filip Đinović izgledali su kao da su došli s nekog filmskog seta.

A nakon romantičnog fotografiranja vožnje gliserom u splitskoj luci par je sudbonosno "da" izrekao u bajkovitom okruženju, ovdje u Seget Vranjicu kod Trogira.

Olimpijska pobjednica iz Pariza zablistala je u dvjema vjenčanicama, a njezin odabranik u elegantnom crnom odijelu. Atraktivan splitsko-beogradski par za svoj prvi ples odabrao je Oliverov hit ''Vjeruj mi''.

Barbara i Filip svoju su vezu javno potvrdili tek ovog proljeća, a vjenčali su se u intimnom krugu obitelji i prijatelja.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je mladenkin ples s ocem.

Poseban dan obilježili su pjesma, ples i prava fešta. Točio se šampanjac...

A umjesto klasične svadbene torte, mladenci su se odlučili za cheesecake, koji su zajednički dovršili pred gostima.

Za nezaboravnu atmosferu pobrinula se splitska grupa Boss, a plesni podij nije bio prazan ni sekunde. Novopečeni bračni par već živi zajedno u Splitu, u koji se 30-godišnji Beograđanin preselio zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini.

''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'' rekla nam je nedavno Barbara.

A redakcija IN magazina želi im mnogo sreće u bračnom životu!

