Josip Barišić otkrio nam je zašto nije razočaran ispadanjem iz MasterChefa: ''Kad sam skinuo pregaču...''

Josip Barišić nakon ispadanja iz MasterChefa za naš portal podijelio je svoje dojmove.

Nakon ispadanja iz popularnog kulinarskog showa ''MasterChef'', razgovarali smo s Josipom Barišićem koji je, iako više nije u natjecanju, ostavio dojam pozitivnog i smirenog natjecatelja. U opuštenom razgovoru otkrio nam je kako se osjeća, što mu je bilo najizazovnije te što je ponio iz cijelog iskustva.

''Osjećam se super nakon ispadanja iz MasterChefa, sretan sam što idem doma i što sam imao priliku sudjelovati u showu.''

Josip Barišić, MasterChef - 8 Foto: Nova TV

Josip Barišić, MasterChef - 17 Foto: Nova TV

Josip je, iako ispao, zadržao osmijeh na licu i priznao da mu je iskustvo donijelo puno više od samog natjecanja.

Što ćeš najviše pamtiti iz showa?

''Na pamet mi padnu izazovi u kojima mi je bilo jako zabavno i u kojima sam uživao kuhati, ali i nekoliko dragih ljudi s kojima sam se sprijateljio. Najviše pamtim audiciju i pohvale mog jela od fazana jer je žiri bio oduševljen.''

Josip Barišić, MasterChef - 11 Foto: Nova TV

Josip Barišić, MasterChef - 7 Foto: Nova TV

Josip se s osmijehom prisjeća svog prvog pojavljivanja pred žirijem, kada je svojim jelom oduševio sve prisutne. Taj trenutak, kaže, zauvijek će pamtiti kao jedan od najposebnijih u svom životu.

''Najteži trenutak u natjecanju bilo mi je prvo kuhanje u bootcampu, odnosno ta neizvjesnost što me čeka ispod kutije iznenađenja i hoću li to uspjeti realizirati.''

Kako bi opisao iskustvo kuhanja u MasterChefu u odnosu na ono kod kuće?

''Bilo je izazovno i malo stresno, ali meni jako zabavno, za razliku od kuhanja doma gdje je opušteno i imam vremena na pretek.''

Priznaje da su izazovi znali biti naporni, no stres ga nije obeshrabrio.

''Svi izazovi su mi dobri, ali najbolji mi je kuhanje za pregaču na audiciji.''

Josip Barišić, MasterChef - 10 Foto: Nova TV

Josip Barišić, MasterChef - 3 Foto: Nova TV

Kako je doživio žiri i ostale kandidate?

''Žiri mi je super, svi njihovi komentari su korektni, nemam nikakve zamjerke. Među kandidatima, Zoran mi je bio najveća podrška jer sam njega prvog upoznao, a kasnije i Mark, Vjeko, Ivan Capan i naravno Elias. Konkurencija su mi bili Otto i Jurica.''

Je li očekivao ispadanje?

''Ispadanje sam očekivao, nakon nominacija, jer sam vidio neke negativnosti i dvoličnost ljudi koje ne podnosim i nemam volju biti u takvom okruženju bez obzira na nagradu. Osjećao sam se dobro nakon skidanja pregače jer takva je bila tendencija.''

Josip Barišić, MasterChef - 14 Foto: Nova TV

Josip priznaje da je već osjećao da je vrijeme za kraj, ali i da mu to nije teško palo. Kaže da je show za njega bio jedno lijepo poglavlje koje sada zatvara bez gorčine.

''Iz showa sam izašao s drugačijim pogledom na kuhanje. Nisam kuhar po struci niti sam se bavio tim poslom, ali vidio sam da je tu potrebno uložiti puno truda, znanja i vještine koje imaju profesionalni kuhari.''

''Profesionalno kuhanjem ne planiram se baviti, a sudjelovati u MasterChefu bilo je ostvarenje moje želje da se jednog dana okušam u showu.''

Josip Barišić, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Za Josipa je ovo iskustvo bilo više ostvarenje sna nego korak prema novoj karijeri. Ipak, kaže da će i dalje kuhati s ljubavlju – za sebe, obitelj i prijatelje.

''Budućim kandidatima bi poručio: ako su odvažni i imaju talent, neka se prijave i dožive svoje snove.''

Josip Barišić, MasterChef - 18 Foto: Nova TV

Prije njega, show je napustila Anamarija Hlevnjak. Intervju s njom pročitajte OVDJE.

