Meghan Markle objasnila zašto svoje goste uvijek dočekuje bosih nogu

Meghan Markle otkrila je da goste u svom domu dočekuje bosa i u pregači kako bi uklonila distancu i stvorila opuštenu, pristupačnu atmosferu.

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (44), otkrila je zašto u svom domu u Montecitu dočekuje goste bosa i u pregači.

Naime, to je njezin način da demistificira svoj status i učini prostor pristupačnim.

Na događanju u knjižari Godmothers Bookstore u kalifornijskom Summerlandu, gdje je razgovarala sa svojom prijateljicom iz fakultetskih dana Courtney Adamo, Meghan se osvrnula na spomenutu situaciju.

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

"To uklanja mistiku. Ljudi uđu i pomisle: 'Oh, i ona je u ovome sa mnom.'", izjavila je.

"A na što ih najviše privuče? Vaša kuhinja. Uđu ravno unutra i odjednom svi postanu malo opušteniji", dodala je.

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Unatoč garderobi punoj visoke mode, Meghan često bira hodati bosa, kako za sebe, tako i za druge u obitelji, a fotografije to nerijetko i potvrđuju.

Meghan Markle i Clare Smyth - 3 Foto: Profimedia

Meghanino gostoprimstvo je, čim zagazi bosa i s pregačom, postalo simbol njezine želje da se gost osjeća kao kod kuće, a ne u nekoj slavnoj rezidenciji.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

