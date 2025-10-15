Meghan Markle oduševila pratitelje videom kćeri, mnogi su imali isti komentar!

Meghan Markle iskoristila je društvene mreže kako bi svojoj kćeri Lilibet čestitala Međunarodni dan djevojčica i pokazala koliko je narasla.

Povratkom na društvene mreže početkom godine, Meghan Markle sve više dijeli obiteljske fotografije sa suprugom princom Harryjem i djecom Archiejem i Lilibet.

44-godišnja bivša glumica povodom nedavnog dana Međunarodnog dana djevojčica odlučila je ponovno iznenaditi svoje pratitelje i objaviti sliku i fotografiju svoje šestogodišnje kćeri, koji je snimila slikovitom okruženju njihova doma u Montecitu.

Galerija 29 29 29 29 29

Pogledaji ovo Celebrity Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura

"Svim djevojčicama – ovaj svijet je vaš. Učinite sve što možete kako biste zaštitile svoja prava, koristite svoj glas, podržavajte jedna drugu. Mi ćemo učiniti isto za vas. To je vaše pravo i naša odgovornost. Samouvjereno naprijed, djevojčice!", napisala je Meghan uz fotografiju dok gleda Lilibet kako hodaju ruku pod ruku i video u kojem najmlađa unuka kralja Charlesa trči po vrtu.

Archie i Lilibet - 3 Foto: Instagram

Archie i Lilibet - 1 Foto: Instagram

Lilibet Diana Foto: Profimedia

Fotografiju i video komentirali su i korisnici društvenih mreža, koji su se složili u jednom, istaknuvši koliko je Lilibet narasla posljednjih mjeseci.

Ova objava stigla je nekoliko dana nakon što su Meghan i Harry proglašeni humanitarcima godine na gala večeri Project Healthy Minds u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. U popratnom govoru, bivša glumica je iznijela strah kako zaštititi Lilibet i njezinog starijeg brata od opasnosti interneta i društvenih mreža.

Princ Harry i Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Instagram

Meghan Markle Foto: Meghan Markle/Instagram

Boravak u New Yorku iskoristili su i za druženje s njezinom prijateljicom, bivšom tenisačicom Serenom Williams i pjevačem Edom Sheeranom.

Nedavno je odgovorila na jedno važno pitanje, o čemu više pročitajte OVDJE.

Pretprošli tjedan iznenada se pojavila na pariškom Tjednu mode, a kako je došlo do toga, otkrijte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Tko je omiljeno lice s naslovnice koje je modne piste zamijenilo edukacijom mladih kolegica?

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Tko su anđelice i koje je značenje famoznih krila koje nose?

Pogledaji ovo Celebrity Rodila naša glumica iz Kumova! Djevojčici je dala nesvakidašnje ime

Pogledaji ovo Celebrity Šimi je baš krenulo! Majin partner objavio lijepu vijest na Instagramu