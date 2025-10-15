Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura

Amerikanac Justus Reid proteklih mjeseci izvještava pratitelje o stanju renovacije kuće koju je kupio za 5000 eura, a ovoga puta pobrinuo se za sve koji su doprinijeli uređenju.

Najpoznatiji Amerikanac u Hrvatskoj Justus Reid redovito na društvenim mrežama pokazuje rezultate uređivanja dosad nedovršene kuće koju je kupio za 5000 eura u Hrvatskom zagorju.

U proteklim mjesecima dao je urediti fasadu, skinuti drveća kako bi proširio prostor, skinuo naknadno sagrađeni dimnjak te montirao stolariju, solarne panele i veliku drvenu terasu. Ipak, pred njim je još puno posla, no to ga nije spriječilo da se zahvali ljudima na pomoći.

Justus Reid - 3 Foto: TikTok

Justus Reid - 8 Foto: TikTok

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

Za mnogobroje "susjede", kako ih zovem, organizirao je roštilj na novoizgrađenom platou. Meso, sir i pršut je nabavio u obližnjem dućanu, napunivši dvoje kolica, a pokušao je okupiti što više njih koji su zadnjih mjeseci uletili i radili na kući.

Justus Reid - 2 Foto: TikTok

Justus Reid - 1 Foto: TikTok

Justus Reid - 5 Foto: TikTok

Justus Reid Foto: Instagram

"Svi su bili uzbuđeni", ispričao je Justus. "Ovo je razlog zašto sam htio izgraditi ovaj plato. Trebao sam imati mjesto gdje sam mogao okupiti cijelu zajednicu. No ovo nije ništa uspoređujući s roštiljem kojeg ću pripremiti kada sve bude gotovo."

Već iduće jutro "susjedi" su se vratili i dovršili radove na ulaznim stepenicama.

