Poznati prvi detalji svadbe bivše supruge Harisa Džinovića s 25 godina starijim biznismenom

Melina se zaručila za 25 godina starijeg biznismena, a srpski mediji pišu da su već isplanirali svoju svadbu.

Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, modna dizajnerica Melina (44), nakon razvoda okrenula je novu stranicu u životu. Daleko od balkanske svakodnevice, u Monaku je pronašla ljubav sa 69-godišnjim britanskim biznismenom, a njihova veza ovih je dana podignuta na novu razinu – zaručili su se.

Biznismen s kojim je Melina već neko vrijeme u vezi uvelike priprema glamurozno vjenčanje, piše Blic.

Melina Džinović - 1 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram

Kako otkriva izvor za Blic, svadba će se održati na njegovoj jahti – i to ne bilo kakvoj.

"Već ima jahtu dugu čak 48 metara, koju je kupio još 2013. godine i na kojoj su proveli cijelo ljeto. No, odlučio ju je prodati i kupiti još veću, upravo za gala vjenčanje koje će se održati u Monaku", navodi izvor blizak paru.

Melina Džinović - 3 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram

Prema riječima izvora, bit će to prava luksuzna ceremonija, koja će se održati dok brod bude plovio.

"Ako sve bude išlo po planu, vjenčanje će se odvijati na brodu koji će cijelo vrijeme biti u pokretu. Bit će to svadba vrijedna milijune, o kojoj će se dugo pričati. On je već isplanirao gotovo sve do najsitnijih detalja, a trenutačno usklađuju još samo posljednje stvari'', dodao je izvor.

Melina Džinović (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)

