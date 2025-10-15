Naša glumica podijelila rijetku fotku svoje mame, jako joj je slična!

Katarina Baban čestitala je mami rođendan preko Instagrama, rijetko je pokazuje na društvenim mrežama.

Glumica Katarina Baban danas je posebno sretna.

Njezina mama slavi rođendan, a tim povodom pokazala ju je u priči na Instagramu.

''Smijala se ti meni još 100 godina najglasnije na svijetu! Sretan rođendan, mama'', napisala je uz njezinu fotografiju.

Mama Katarine Baban Foto: Instagram

Sve je iznenadilo i koliko joj je slična.

Jednom prilikom Katarina je pokazala i svog tatu, a kako on izgleda, pogledajte OVDJE.

Katarina Baban - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity ''Zašuti! Muka mi je...'' Pjevač zagalamio na fana u publici, snimka postala viralna

Inače, Baban je nedavno objavila svoju fotografiju iz tinejdžerskih dana. Nosila je modni dodatak koji bi mnogi roditelji svom djetetu zabranili, a o čemu se radi, pogledajte OVDJE.

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram

Katarina Baban - 5 Foto: Instagram

Podsjetimo, Katarinu trenutačno gledamo kao Petru u seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV.

Na svojim društvenim mrežama često dijeli fotografije sa seta, a što ju je nedavno raznježilo, pogledajte OVDJE.

Katarina Baban Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Katarina Baban i Lena Medar - 1 Foto: Instagram

Katarina Baban - 6 Foto: Katarina Baban/Nova TV

"Prvu ulogu na TV-u igrala sam upravo na Novoj TV, bila je to mala epizodna uloga u 'Najboljim godinama'. Nekoliko godina poslije primila sam poziv da sam dobila glavnu ulogu u 'Zlatnim dvorima'. Dotad sam vjerovala da su glavne uloge namijenjene nekim drugim glumicama, drukčijeg izgleda, izričaja i ne znam ni sama sama čega sve ne. Ali sam vjerovala da to nije rezervirano za mene. Nisam si bila dovoljno zgodna, lijepa, talentirana u moru takvih. I zato ću zauvijek biti zahvalna Novoj TV što je prepoznala u meni nešto što ni sama tada nisam vidjela. Ne moram ni spomenuti koliko mi je to pomoglo da izgradim samopouzdanje i vjeru u sebe", otkrila je nedavno.

Galerija 23 23 23 23 23

Pogledaji ovo Celebrity Ljepotica hrvatskih korijena objavila radosnu vijest s princem koji je dugo slovio za neženju

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Zgodni plavušan donedavno nije htio ni čuti za slavnu mamu

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Šimi je baš krenulo! Majin partner objavio lijepu vijest na Instagramu

Pogledaji ovo Celebrity ''Velikani na okupu'' Nakon Halidove smrti internetom kruži njegova fotka s preminulim kolegama