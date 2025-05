Nakon prekida s dugogodišnjim partnerom, zvijezda naše serije otkrila je tko joj je najveća podrška!

Katarina Baban na društvenim mrežama objavila je fotografiju posebne osobe u njenom životu.

Brojne poznate zvijezde putem društvenih mreža danas svojim majkama čestitaju Majčin dan, a jedna od njih bila je i naša glumica iz serijee ''U dobru i zlu'' Katarina Baban.

Katarina Baban - 5 Foto: Katarina Baban/Instagram

Katarina je na Instagram priči podijelila fotografiju svoje mame uz opis: ''Mojoj mačkamami sretan Majčin dan!''.

Mama Katarine Baban Foto: Instagram

Dan prije pokazala je i svog tatu, a pritom je otkrila i da su njeni roditelji veliki ljubitelji kazališta.

''Čak se i tekma propušta radi (ne znam više kojeg po redu) gledanja predstave'', napisala je.

Roditelji Katarine Baban Foto: Instagram

A proteklih dana nova vijest iz Babaninog života rastužila je javnost. Naime, glumica je odlučila okončati višegodišnju vezu s Igorom Subotićem, inače kineziologom.

Katarina Baban i Igor Subotić Foto: Sandra Simunovic/Cropix

U razgovoru za Story otkrila je da zbog prekida prodaju četverosoban stan u Zagrebu.

"Moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, to je razlog zbog kojeg ga prodajemo. Nažalost to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu", rekla je.

Katarina i Igor se poznaju još od osnovnoškolskih dana, a prijateljstvo su nastavili i u srednjoj školi, gdje joj je Igor bio pratnja na maturalnoj večeri. Nekoliko godina kasnije, započeli su ljubavnu vezu.

Katarina Baban Foto: Instagram

"Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajming, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo", rekla je Osječanka jednom prilikom za domaće medije.

Katarina je inače nepopravljiva romantičarka, a svojevremeno je za IN Magazin progovorila o udaji. Priznala je da o vjenčanju ne sanja. Štoviše, pitanja o tome smatra zastarjelima.

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram

Katarina Baban i Momčilo Otašević - 2 Foto: Katarina Baban/Instagram

''Žene se stalno pita pitanje kad će se udati, zašto jesu, zašto nisu, zašto su se razvele, zašto se nisu ponovo udale, uvijek je nešto zašto zašto, a onda tek kad se pokrenu pitanja djece. Jako me ljute ta pitanja zato što kao prvo mislim da danas napokon živimo na nekom drugom vremenu gde ne mora sve biti tradicionaln, tradicionalan izbor može biti lijep ako neko stvarno radi zato što vjeruje u te stvari, a ne zato što se to mora i zato što to društvo nametnulo. Isto govorim po pitanju i braka i djece'', zaključila je Katarina.

Katarina Baban - 12 Foto: Instagram

Katarina Baban - 11 Foto: Instagram

