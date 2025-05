Tea Tairović ozlijedila se na bini tijekom koncerta u Areni, a prije nastupa doživjela je još jedan šok!

Tea Tairović raskrvarila se u Areni Zagreb, ovakav peh nije očekivala.

Folk-zvijezda Tea Tairović sinoć je nastupila u Areni Zagreb, a fotografije sa spektakularnog koncerta pogledajte OVDJE.

No, u jednom trenutku dogodio joj se peh. Dok je strastveno plesala na bini od početka do kraja koncerta, Tea se ozlijedila i malo raskrvarila koljeno, ali u žaru nastupa nastavila je dalje.

''Što se povrede tiče, ja to nisam osjetila, dobacili su mi iz publike da pogledam koljeno. Vidjela sam, ali sam rekla - nema veze. A u drugom bloku, pošto sam imala haljinu s onim resama od perlica, kad sam krenula plesati one su počele otpadati i to mi se sve zabadalo u stopala. Jedino sam tu osjetila neku mini bol i obula sam se'', rekla je pjevačica, prenosi Blic.

"Dobra večer, Zagreb, dobra večer cijeloj Hrvatskoj i svima koji ste došli iz drugih zemalja! Dobro došli na moj prvi solistički koncert u ovom veličanstvenom gradu. Veliko mi je zadovoljstvo večeras biti ovdje s vama, pred publikom koja mi je godinama davala ljubav, poštovanje i podršku. Večeras sam vaša, a vi ste moji", izjavila je Tea.

Tea je svakim svojim pokretom držala publiku bez daha. Karizmatična, energična i savršeno usklađena sa svojim plesačima, redala je hitove poput "Hajde", "Balerina" i "Na jednu noć", dok su se stihovi pjesama s njezina novog albuma "Aska", objavljenog tek nekoliko dana ranije, već pjevali uglas.

Prije koncerta, Tea je doživjela još jedan šok. Naime, njen menadžer Velibor Popović Pop pretukao je drugog srpskog menadžera Sašu Mirkovića, otkrio je Saša u snimci koju je objavio iz bolnice. Pretučen je ispred jednog zagrebačkoh hotela. Više o ovoj dramatičnoj situaciji čitajte OVDJE.

