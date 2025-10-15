Pretraži
rijetke fotografije

Znate li čiji je ovo sin? Zgodni plavušan donedavno nije htio ni čuti za slavnu mamu

Piše H.L., Danas @ 10:59 Celebrity komentari
Jayden Federline Jayden Federline Foto: Profimedia

Mladić je uživao u danu u Los Angelesu, a paparazzi nisu propustili priliku snimiti ga u rijetkom izlasku.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je glazbenik Alex Warren
ljubav mu promijenila život
Tko je ovaj glazbenik u usponu? Zbog majke koja je pala u ralje ovisnosti bio je beskućnik
Tko su sestre Nooran koje su bile viralni hit?
bile su viralni hit
Tko su sestre Nooran? Ovaj video sigurno ste vidjeli barem jednom, u Indiji su velike zvijezde
Adi Šoše najavio koncert u Karlovcu 13. veljače
evo gdje i kada
Mostarski slavuj za kojim žene luduju najavio veliki valentinovski koncert u Hrvatskoj
Poznato je gdje će se Melina Galić udati za novopečenog zaručnika
nema čekanja!
Poznati prvi detalji svadbe bivše supruge Harisa Džinovića s 25 godina starijim biznismenom
Katarina Baban čestitala mami rođendan preko Instagrama
njena podrška
Naša glumica podijelila rijetku fotku svoje mame, jako joj je slična!
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Zaručila se Melina Galić, bivša supruga Harisa Đinovića
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
Lijes Halida Bešlića u grob je spustio njegov sin Dino
pretužan prizor
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Šok u Poljskoj
Gotovo 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Zaručila se Melina Galić, bivša supruga Harisa Đinovića
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
10 simptoma koje žene nakon 40-e nikad ne bi trebale ignorirati
Oprez!
10 simptoma koje žene nakon 40-e nikad ne bi trebale ignorirati
zabava
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Genijalno!
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Vlasnici podijelili snimke mačaka koje otkrivaju njihovu mračnu stranu
Nije im lako
Vlasnici podijelili snimke mačaka koje otkrivaju njihovu mračnu stranu
tech
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
sport
Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije uoči SP 2026.
Finale prije finala
Bombastična vijest: Evo protiv koga će Hrvatska igrati uoči Mundijala
Noćna mora bez kraja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Nevjerojatno
Noćna mora se nastavlja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
Strašno
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
tv
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
MasterChef: Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
SAMO JAKO!
Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
putovanja
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Bienenstich ili pčelinji ubod: Recept za kolač koji svi traže
Savršenstvo!
Njemački kolač odličan je primjer da su jednostavne slastice najbolje, zato svi traže baš ovaj recept
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Stan u zagrebačkoj Dubravi uređen s puno duše i šarma
KAO MALI RAJ
Stan u zagrebačkoj Dubravi pun duše i šarma, ali kuhinja je ipak najposebnija
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije uoči SP 2026.
Finale prije finala
Bombastična vijest: Evo protiv koga će Hrvatska igrati uoči Mundijala
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene