Znate li čiji je ovo sin? Zgodni plavušan donedavno nije htio ni čuti za slavnu mamu

Mladić je uživao u danu u Los Angelesu, a paparazzi nisu propustili priliku snimiti ga u rijetkom izlasku.

Ovih je dana u Calabasasu, jednom od najluksuznijih dijelova Los Angelesa, snimljen mladić koji je odmah privukao pažnju prolaznika.

Visok, zgodan i opuštenog stila, uživao je u šetnji sa svojom djevojkom nakon kupovine u popularnoj trgovini Erewhon – omiljenom okupljalištu slavnih.

U ležernoj bijeloj majici, sivim trapericama i tenisicama, s razbarušenom kosom i osmijehom na licu, uživao je u društvu djevojke. No, ono što mnogi ne znaju jest da iza tog opuštenog izdanja stoji jedno vrlo poznato prezime.

Zgodni 19-godišnjak je Jayden Federline, sin pop-princeze Britney Spears i njezina bivšeg supruga Kevina Federlinea.

Jayden je snimljen upravo na dan kada su u javnost procurili dijelovi očevih memoara ''You Thought You Knew'', u kojima Kevin iznosi uznemirujuće tvrdnje o Britney i njezinu ponašanju tijekom godina, piše Daily Mail.

U knjizi tvrdi kako su njihovi sinovi, Jayden i Sean, više puta u djetinjstvu doživjeli neugodne trenutke, pa čak i strah, dok su boravili kod majke.

''Ponekad bi se probudili usred noći i vidjeli je kako stoji na vratima njihove sobe, u tišini, s nožem u ruci. Zatim bi samo rekla: 'Oh, probudili ste se?' i otišla bez objašnjenja'', navodi Federline u odlomku koji je objavio New York Times.

Inače, Britney i Kevin razveli su se 2006. godine, nakon tri godine braka.

Spears je posljednjih godina imala narušen odnos sa svojom djecom, a sinovi su se u kolovozu 2023. preselili na Havaje s ocem. Ipak, prošle godine za Božić se pohvalila druženjem upravo s mlađim sinom.

