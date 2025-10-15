Napokon otkrila istinu! Meghan Markle odgovorila na pitanje koje već dugo muči javnost

Meghan Markle nakon pet godina pojavila se na konferenciji u Washingtonu.

Meghan Markle ponovno se našla u središtu pozornosti tijekom konferencije ''Fortune Most Powerful Women'' u Washingtonu. Na konferenciji se pojavila nakon pet godina.

Osim što je pričala o svom brendu ''As Ever'' i novim projektima, Meghan je otvoreno progovorila o odluci koja je mnoge iznenadila – zašto je isključila komentare na svojim profilima na društvenim mrežama.

Meghan Markle Foto: Profimedia

''Postoje određene stvari koje sam učinila prvenstveno za vlastitu zaštitu, ali isto tako i za brend i za ljude koji su nevjerojatno podržavajući. Znam da se postavlja pitanje kako se nosim s onima koji nisu za to, ali ako zaista pogledaš koliko podrške okružuje brend i mene, to je ono što najviše osjećam i cijenim. No, zbog koncepta također shvaćam da mnogi ljudi ne dolaze na moju stranicu da bi vidjeli negativnost, pa stoga ne štitim samo sebe ili ljude koji rade sa mnom, već i one koji me podržavaju. Zbog toga nemam uključene komentare'', objasnila je, prenosi Hello!Magazine.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan je najavila i planove za objavljivanje videozapisa s receptima na društvenim mrežama te je otkrila kako namjerava graditi dugoročnu poslovnu karijeru, piše Daily Mail.

Otkrivena prava istina o pojavljivanju Meghan Markle na pariškom Tjednu mode? Više o tome pisali smo OVDJE.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Trenutak nelagode pred kamerama pokvario večer priznanja za Harryja i Meghan. Detalje doznajte OVDJE.

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

