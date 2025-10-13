Trenutak nelagode pred kamerama pokvario večer priznanja za Harryja i Meghan

Fotografiranje prije dodjele nagrade bilo je puno neugodnih situacija između princa Harryja i Meghan Markle.

Princ Harry i Meghan Markle protekli tjedan dobili su nagradu za humanitarce godine na gala večeri "Project Healthy Minds", na području mentalnog zdravlja. U govoru tijekom dobivanja nagrade istaknuli su zabrinutost zbog odrastanja svoje djece, Archieja i Lilibet, u digitalnom dobu, poručivši kako treba zaštititi djecu i podržati obitelj u vremenima tehnologije.

Primanje nagrade umalo je palo u drugi plan jer su mnogi povukli sličnost s govorom Kate Middleton ranije tog dana, ali i zbog neugodne situacije između para na fotografiranju.

Galerija 25 25 25 25 25

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Kako piše Daily Mail, dok su pozirali pred fotografima, Harry je stavio ruku na Meghanin stražnji dio, na što se Meghan počela osjećati nelagodno i šaptom rekla suprugu da makne ruku te se brzo odmaknula od njega.

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga bila je među mnoštvom koje je pjevalo Halidu, objavila je snimke!

Ovo je bila jedna od više neugodnih situacija. Par je kasnio na dodjelu zbog gužve u New Yorku, a promatrači tvrde da je Harry djelovao nervozno i pokušavao požuriti Meghan. Na snimkama se vidi kako uzima Meghan za ruku i kreće dalje, dok se ona zadržava pozdravljajući fotografe. Neki su primijetili kako joj je možda tiho šapnuo "Hajdemo sada".

@royalnewschannel Prince Harry and Meghan Markle arrived at a ceremony in New York #princeharry #meghanmarkle #royalnews #royalfamily #royals ♬ original sound - Royal News Channel

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Princ Harry i Meghan Markle - 7 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

U drugoj snimci iza pozornice, član tima zaustavlja Harryja kako bi mu postavio pitanje, a Meghan ostaje sama i pomalo zbunjeno čeka. Kritičari su primijetili da je na trenutak djelovala nervozno, no ubrzo se ponovno nasmiješila.

Zašto je Meghan postala viralna iz loših razloga, pročitajte OVDJE.

Zbog čega je Meghan izazvala bijes javnosti, otkrijte OVDJE.

1/41 >> Pogledaji ovu galeriju +36 Celebrity Shrvana Hanka Paldum snimljena među Sarajlijama koji su rekli zbogom Halidu

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Velika fotogalerija! Pogledajte prizore tuge i poštovanja prema Halidu iz cijele regije

Pogledaji ovo Celebrity Tarik Filipović doživio snažan trenutak na skupu za Halida, snimka govori sve!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je tinejdžerica koja osvaja svijet ljepote? Njezini proizvodi završili su na policama luksuznog lanca