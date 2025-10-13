Shrvana Hanka Paldum snimljena među Sarajlijama koji su rekli zbogom Halidu

Brojna poznata lica okupila su se na oproštaju od Halida Bešlića koji je preminuo 7. listopada.

Među brojnim Sarajlijama koje su se okupile u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kako bi se oprostile od Halida Bešlića, bila je i legendarna pjevačica Hanka Paldum.

Vidno potresena, zastala je među okupljenima, a emocije na njezinu licu otkrivale su koliko ju je pogodio odlazak dugogodišnjeg prijatelja i glazbenog kolege.

Hanka Paldum, Emir Hadžihafizbegović

U trenucima kada su Halidove pjesme tiho odzvanjale ulicama Sarajeva, Hanka je snimljena u razgovoru s glumcem Emirom Hadžihafizbegovićem.

Događaj je nakratko prekinut kada je Hadžihafizbegoviću pozlilo, no zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, sve je prošlo bez težih posljedica. Više o tome čitajte OVDJE.

Inače, Hanka se od Halida oprostila emotivnom objavom u kojoj nije krila koliko je potresena zbog tužnih vijesti.

