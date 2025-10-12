Halidov sin jedinac s obitelji došao na oproštaj od svog oca u Sarajevu

Više od 15.000 ljudi okupilo se u Sarajevu ispred Vječne vatre kako bi se, uz pjesmu, suze i dirljive riječi Halidove obitelji, još jednom oprostili od glazbene legende čiji je glas obilježio generacije.

U nedjelju poslijepodne Sarajevo se još jednom oprostilo od Halida Bešlića, čovjeka čija je glazba obilježila desetljeća i ostavila dubok trag u srcima mnogih. Ispred Vječne vatre, prema podacima portala Klix, okupilo se više od 15.000 ljudi kako bi mu odali počast.

Dječji zbor je emotivno otvorio okupljanje pjesmom "Sarajevo, ljubavi moja", a riječima se prvi obratio glumac Enis Bešlagić, koji je i pokrenuo globalnu inicijativu okupljanja u Halidovu čast. Nakon govora njegovih najbližih suradnika, odzvanjale su pjesme koje su obilježile glazbenu scenu regije.

Poseban trenutak bio je dolazak Halidove obitelji. Njegov sin Dino Bešlić, u pratnji sestre Lamije i brata Belmina, zahvalio je okupljenima:

Dino Bešlić Foto: Klix.ba

"Hvala, moje Sarajevo. Dok ste vi živi, živi i moj otac. Hvala što ste ga ispoštovali na ovaj način."

Oproštajni skupovi u Halidovu čast održani su i diljem Hrvatske, potvrđujući koliko je njegova glazba nadilazila granice.

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 11 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života, nakon što je posljednje mjesece proveo u Kliničkom centru u Sarajevu. Tijekom ljeta otkazao je nastup u Gradačcu zbog zdravstvenih problema, a ubrzo zatim započeo s rehabilitacijom.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Njegov odlazak duboko je potresao regiju. Halid nije bio samo izvođač – bio je glas jedne epohe, simbol narodne glazbe i emocija koje su ostajale još dugo nakon posljednjeg stiha.

