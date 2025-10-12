Pogledajte masu ljudi koja se na Zrinjevcu oprostila od legendarnog Halida Bešlića

Zagrepčani su se na Zrinjevcu emotivno oprostili od Halida Bešlića, a među okupljenima su bili i Tarik i Lejla Filipović, dok su suze, pjesma i poruke zahvalnosti ispunile prostor u čast glazbene legende.

Zrinjevac je danas bio ispunjen emocijama kada su se građani Zagreba i obožavatelji Halida Bešlića okupili kako bi mu odali počast i oprostili se od glazbene legende čija je smrt ostavila dubok trag u cijeloj regiji.

Uz suze, tišinu i Halidove pjesme koje su se tihim glasovima pjevale među okupljenima, prolaznici su zastajali s tugom, a mnogi nisu mogli suspregnuti emocije.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 10 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 6 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Fotografije s mjesta događaja otkrivaju suze, zagrljaje i osobne poruke – među njima i ona uz Halidovu fotografiju na kojoj piše:

"Otišao je najveći. Tužan dan za sve nas. Ljudina, humanitarac i uvijek čovjek iz naroda. Mirno spavaj i odmori. Legende žive vječno."

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 8 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Podršku i poštovanje iskazali su i Tarik i Lejla Filipović, dirnuti okupljanjem i atmosferom koja je vladala među ljudima svih generacija.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 9 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Halid Bešlić nije bio samo pjevač. Bio je glas duše, pjesma djetinjstva i uspomena, čovjek koji je spajao ljude kroz glazbu. Danas mu je i Zagreb rekao svoje tiho "hvala".

