Isplivala tajna metoda princa Williama koja je bacila novu sjenu na kraljevsku obitelj!

Dok se Kate Middleton bori s bolešću, princ William ponovno se našao u središtu glasina o aferi, nakon što je otkriveno da je godinama koristio lažna imena pri prijavi u hotele.

I dok se Kate Middleton hrabro nosi s teškom bolešću, u javnosti su se ponovno pojavile glasine koje već godinama prate princa Williama – one o navodnoj vezi s Rose Hanbury.

Iako su one više puta demantirane, sada je isplivala nova informacija iz prinčeve prošlosti koja ponovno podiže prašinu u kraljevskim krugovima.

Kako navode britanski autori, William je još u mladosti, dok je studirao na Sveučilištu St. Andrews, koristio lažne identitete kako bi sačuvao privatnost, najčešće se prijavljujući u hotele kao "gospodin i gospođa Smith". Ta je praksa, koja je tada služila kao zaštita veze s Kate Middleton, danas dobila potpuno novu interpretaciju.

Princ William i Kate Middleton (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte na koji je način Maja Šuput u pratnji partnera Šime stigla do pozornice na Marunadi!

U knjizi Catherine, the Princess of Wales, autor Robert Jobson piše:

"Povremeno su se prijavljivali u hotele kao gospodin i gospođa Smith, što bez sumnje nikoga nije zavaralo."

Kate Middleton i princ William, vjenčanje - 3 Foto: Afp

Kate Middleton i princ William, vjenčanje - 2 Foto: Afp

William je čak koristio i alias "Steve" kada je tek stigao na fakultet, a taj su nadimak prihvatili i njegovi najbliži kako bi mu pomogli u očuvanju privatnosti. Još jedan pseudonim navodno je korišten 2007. na Sejšelima, gdje su se William i Kate pomirili nakon prekida. Tada su se prijavljivali kao "Martin i Rose Middleton", što je dodatno potaknulo šuškanja zbog podudarnosti imena Rose s navodnom ljubavnicom.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Željko Kerum nije mogao sakriti ponos zbog supruge Fani, sve je javno podijelio!

Unatoč pričama koje kruže, markiza Rose Hanbury oštro je demantirala tvrdnje o aferi, nazvavši ih "potpuno netočnima" putem svojih odvjetnika još 2019. godine.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton vjenčali su se 2011., a iza sebe imaju više od desetljeća braka i troje djece – princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. Ipak, usprkos stabilnoj obiteljskoj slici, ove priče iz prošlosti ponovno bacaju sjenu na budućeg kralja.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Slavlje u Severininoj obitelji: U pitanju je njezina posebna osoba: "Vilo moja najmilija!"

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Zašto Diane Keaton nikada nije stala pred oltar? Imala je vrlo jasan stav u vezi braka

Pogledaji ovo Zanimljivosti Testirajte svoje znanje! Tko su hrvatske WAG-sice?