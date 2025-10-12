Isplivala tajna metoda princa Williama koja je bacila novu sjenu na kraljevsku obitelj!

Dok se Kate Middleton bori s bolešću, princ William ponovno se našao u središtu glasina o aferi, nakon što je otkriveno da je godinama koristio lažna imena pri prijavi u hotele.
I dok se Kate Middleton hrabro nosi s teškom bolešću, u javnosti su se ponovno pojavile glasine koje već godinama prate princa Williama – one o navodnoj vezi s Rose Hanbury.
Iako su one više puta demantirane, sada je isplivala nova informacija iz prinčeve prošlosti koja ponovno podiže prašinu u kraljevskim krugovima.
Kako navode britanski autori, William je još u mladosti, dok je studirao na Sveučilištu St. Andrews, koristio lažne identitete kako bi sačuvao privatnost, najčešće se prijavljujući u hotele kao "gospodin i gospođa Smith". Ta je praksa, koja je tada služila kao zaštita veze s Kate Middleton, danas dobila potpuno novu interpretaciju.
U knjizi Catherine, the Princess of Wales, autor Robert Jobson piše:
"Povremeno su se prijavljivali u hotele kao gospodin i gospođa Smith, što bez sumnje nikoga nije zavaralo."
William je čak koristio i alias "Steve" kada je tek stigao na fakultet, a taj su nadimak prihvatili i njegovi najbliži kako bi mu pomogli u očuvanju privatnosti. Još jedan pseudonim navodno je korišten 2007. na Sejšelima, gdje su se William i Kate pomirili nakon prekida. Tada su se prijavljivali kao "Martin i Rose Middleton", što je dodatno potaknulo šuškanja zbog podudarnosti imena Rose s navodnom ljubavnicom.
Unatoč pričama koje kruže, markiza Rose Hanbury oštro je demantirala tvrdnje o aferi, nazvavši ih "potpuno netočnima" putem svojih odvjetnika još 2019. godine.
Princ William i Kate Middleton vjenčali su se 2011., a iza sebe imaju više od desetljeća braka i troje djece – princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. Ipak, usprkos stabilnoj obiteljskoj slici, ove priče iz prošlosti ponovno bacaju sjenu na budućeg kralja.
